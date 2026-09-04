Pedro Ruiz opina sin medias tintas sobre 'La Mesa', nuevo programa de Cristina Pardo en Atresmedia tras dejar La Sexta

Este miércoles, 2 de septiembre, Antena 3 estrenó 'La Mesa', un nuevo programa conducido por Cristina Pardo que da el salto así como presentadora de La Sexta a Antena 3 tras abandonar 'Más Vale Tarde'. Las reacciones sobre el formato no se hicieron esperar. Entre las más contundentes se encuentra la de Pedro Ruiz.

'La Mesa' arrancó en la cadena principal de Atresmedia tras una entrega repetida de 'El Hormiguero', a eso de las 23:15 horas. "Sean indulgentes que estoy un poco nerviosa", comenzó diciendo Cristina Pardo a la audiencia, recordando que "estamos en directo y estamos en Antena 3, lo digo por mí porque llevaba 20 años viviendo en otro piso y ahora me he cambiado".

Se trata de un nuevo programa de debate, pero, a diferencia de otros que podemos ver en la televisión, el tono es pausado, sin griterío, con tertulianos que no se pisaban los unos a los otros, como viene siendo habitual en este tipo de formatos. Y esto fue algo muy aplaudido por la audiencia. Pedro Ruiz volvió a hacer uso de sus redes sociales para dar su opinión al respecto.

"Tuvo un toque muy personal el programa de Cristina Pardo. Alsina estuvo divertido. Se nota que se ha quitado un peso de encima", escribió el comunicador en su cuenta de X haciendo referencia a Carlos Alsina, uno de los colaboradores de 'La Mesa'. Junto a él, otros periodistas de renombre, como Vicente Vallés o Pepe Navarro.

Tuvo un toque muy personal el programa de Cristina Pardo anoche. Alsina estuvo divertido. Se nota que se ha quitado un peso de encima. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 3, 2026

Así es 'La Mesa', el nuevo programa de Cristina Pardo en Antena 3

'La Mesa', producido por Buendía Estudios, contó con cuatro grandes bloques de debate. El primero abordó la crisis migratoria en Ceuta, con una mesa que contó con la presencia de Vicente Vallés, Javier Nart, Irene Dorta e Iván Redondo. Además, también conectaron por videollamada con Alberto Sáiz, exdirector del CNI. Todos ellos hablaron de la complicada situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.

En la segunda mesa, Cristina Pardo dio la bienvenida a Carlos Alsina, mientras que permanecieron en sus respectivos puestos Vicente Vallés e Iván Redondo. El presentador de Onda Cero confesó no tener "ninguna gana" de hablar de política: "Estoy completamente reacio", pero finalmente lo acabó haciendo, y lo hizo con unas duras palabras hacia Pedro Sánchez: "Desde su discurso de investidura en 2023 se dirige únicamente a la parte del país que cree que está con él y la otra la tiene prácticamente abandonada".

Para la tercera mesa, la conductora despidió a Alsina, Vallés y Redondo para recibir a Pepe Navarro, Máximo Huerta, Ivana Rodríguez y Rocío Domingo. Con todos ellos charló sobre temas que, según ella, estaban "en el centro de la conversación". Poco después, también hizo su entrada en el plató Inma del Moral, una de las presentadoras estrella de los 90. Esta explicó el motivo por el cual de la noche a la mañana desapareció de la televisión y empezó a trabajar en una farmacia.

Para la última mesa de debate, Cristina Pardo mantuvo a Pepe Navarro y Máximo Huerta, a los que se unió una sexóloga, una madre y una hija para charlar sobre Onlyfans y la huella digital. Antes de terminar la primera entrega de 'La Mesa', la presentadora se despidió de los espectadores con un deseo: que ese fuera "el primero de muchos programas", y con una promesa: que poco a poco se irían soltando. "No sabemos cómo acabará esto", sentenció.