Jesús Vázquez cuenta que arrancaron su foto de los pasillos de Mediaset tras su salida y clama que le hicieron "sufrir mucho" en su etapa final

Jesús Vázquez regresa este miércoles al prime time de La 1 con el estreno de 'El túnel: avanza y gana'. Un nuevo concurso producido por Fremantle ('Got Talent'), que vive además su lanzamiento mundial pues hasta ahora no se ha visto en ningún otro país. Y durante la presentación que ha tenido lugar en el FesTVal, el presentador ha vuelto a lanzar numerosos dardos a Mediaset por su traumática salida tras ser su cara más emblemática durante 30 años.

Así, en un corrillo con los medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero, Jesús Vázquez confiesa lo feliz que está en RTVE al no tener que hacer programas que no le apetecen y poder decir que "no" sin sufrir represalias. Algo que deja entrever que en su última etapa en Mediaset le ocurrió. "Vivo en el mundo en el que ahora por fin hago lo que quiero. Si no quiero hacer algo, y eso es maravilloso también de Televisión Española, no lo hago", asegura al respecto.

"Todavía no hay ninguna cosa a la que haya dicho que no, pero sé, porque así es nuestro acuerdo, que tengo la libertad de poder hacerlo sin que nadie tuerza la cara, sin que haya consecuencias, sin que eso suponga que ya no me vayan a llamar más", defiende el gallego.

Al ser preguntado por la polémica que se generó en su última visita a 'La Revuelta' en la que no tuvo reparos en burlarse de los datos de la nueva etapa de '¡Allá tú!' en Telecinco, Jesús Vázquez ha querido aclarar que tras lo sucedido se puso en contacto con el propio Juanra Bonet. "Me alegro de que ahora el programa sea el que mejor funcione porque es un concurso que yo quiero mucho", confiesa.

"A Juanra le tengo mucho cariño, es un currante y un gran profesional y después del incidente de 'La Revuelta' le escribí personalmente para disculparme y le escribí personalmente la primera vez que llegaron a los dos dígitos, le mandé el recorte de audiencias y le dije felicidades por llegar al 10. Yo quiero mucho a ese programa y le tengo mucho cariño y respeto a Juanra. Y que sea lo mejor que tiene la tarde y que sea un formato y televisión de verdad también me gusta mucho".

Jesús Vázquez destapa lo que hizo Mediaset tras su última despedida

Por otro lado, en una entrevista con el diario 20 minutos, Jesús Vázquez va mucho más allá al revelar un episodio que hasta ahora se desconocía. Así, el presentador explica que el mismo día que se despidió de 'Bailando con las estrellas' alguien de Mediaset quitó su fotografía del pasillo de las estrellas en el que el grupo tiene fotos de cada uno de los presentadores que forman parte de la cadena.

"Mi foto la arrancaron al día siguiente de terminar el programa. Esto lo sé porque me lo contaron los amigos que conservo allí. Me dijeron 'que sepas que en cuanto dijiste 'hasta aquí Bailando con las estrellas' alguien fue y arrancó tu foto'", relata el presentador con mucho dolor.

Asimismo, al cuestionarle por el cambio de RTVE a Mediaset, Jesús Vázquez no puede ser más claro. "Para mí el cambio ha sido, no lo puedo decir de otra manera, francamente a mejor. He recuperado la confianza en mí mismo, he recuperado el cariño a mi trabajo, he recuperado el respeto personal, he recuperado muchas cosas y me he encontrado con un equipo de grandes profesionales que me trataban otra vez con ese cariño y ese respeto. Y la verdad es algo que casi había olvidado", sentencia.

Ojo a esto. Jesús Vázquez revela que, tras finalizar "Bailando Con Las Estrellas", alguien arrancó su foto de los pasillos de Mediaset. pic.twitter.com/IFwZ9gg0zj — 🔻 (@lopeziboristas) September 9, 2026

Por último, en otra entrevista con Europa Press y Gtres, Jesús Vázquez se muestra como nunca antes al hablar del daño que le hicieron en su última etapa en Mediaset. "A los 60, el año pasado tuve una crisis muy grande, casi existencial, laboral, muchos problemas, insisto, laborales que me hicieron sufrir mucho. Sí, no voy a hablar más del tema, pero me hicieron sufrir mucho. Mucha gente con la que yo fui muy fiel y muy honrado se portó mal conmigo y es así. La época esa de viva el amor, no hay que tener rencor, no, a la mierda. ¿Me has hecho daño? Pues ojalá te vaya mal en la vida. Y me quedo más a gusto diciéndolo, sin dar nombres, pero ojalá te siga yendo mal", concluye.

"Yo creo que soy una persona muy legal. Siempre he ido de legal por la vida y lo he dado todo en mi trabajo, siempre he intentado ser lo más profesional posible y dar los menos problemas posibles. Creo que no hay nadie en la profesión que pueda decir que me he portado mal con él, creo que no me merecía lo que me hicieron. Estoy dolido, pero ahora ya estoy bien", añade.