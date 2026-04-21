'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 22 de abril: dos regresos inesperados y la verdad sobre el hijo de Adriana

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa insiste en preguntarle a Aurora por qué no atendió ella al parto de Adriana como estaba previsto y quién le obligó a desaparecer. Y Aurora le promete darle un nombre si le deja tranquila y no vuelve a molestarla.

Paralelamente, Luisa le pide perdón a Alejo por cómo le trató en su último encuentro y le agradece que le haya cubierto las espaldas ante doña Mercedes por su última desaparición de la Casa Pequeña. Y Benigna por fin puede confirmar a Matilde si está o no embarazada

Tras la reaparición de Victoria y Dámaso, José Luis muestra su preocupación a Don Hernando porque puedan descubrir que el accidente de la calesa en la que viajaban era un atentado perpetrado por ellos para acabar con sus vidas.

Asimismo, José Luis insiste en decirle a Rafael que él ya no es su padre y que si la situación entre los dos está así es culpa suya por haberle traicionado al quedarse con el ducado.

Después de su conversación con Aurora, Luisa no duda en hablar con Bárbara para ponerle al corriente de lo que ha descubierto sobre el bebé de Adriana dejando helada a la Salcedo.

Don Hernando y José Luis en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje' con el accidente de Dámaso y Victoria?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael informaba a José Luis de que han encontrado el equipaje de Victoria en mitad del bosque y que por desgracia hay noticias de la mujer que parecen no ser halagüeñas.

Mercedes mostraba su preocupación ante Bárbara de la nueva desaparición de Luisa mientras que la doncella no dudaba en felicitar a Matilde por su embarazo dejando claro que esa criatura tendrá la mejor madre del mundo.

Por su parte, Alejo se enfrentaba con Luisa por haber abusado de su confianza y de la de su tía Mercedes al permitirla seguir en el Valle para hacer y deshacer a su antojo. Mientras, Mercedes se negaba a que Luisa sea la niñera de María.

Paralelamente, Luisa le informaba a Bárbara de sus pesquisas sobre el bebé de Adriana y le contaba que ha conocido a Aurora. Y Luisa no dudaba en hablar con la partera sobre Adriana pero la mujer terminaba huyendo.

Mercedes se desesperaba ante la posibilidad de haber perdido a Dámaso para siempre, mientras todos estaban volcados en Bárbara y Pedrito tras la posible muerte de su tía Victoria sumándose a la reciente pérdida de Adriana.

Mientras, José Luis pagaba su ira con Rafael dejándole claro que no quiere saber nada de él ni aunque ahora le muestre su apoyo por lo sucedido con Victoria. Justo entonces, la mujer reaparece malherida en la Casa Grande y Dámaso hace lo propio en la Pequeña.