'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 21 de abril: todos creen que Victoria y Dámaso pueden estar muertos

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael informa a José Luis de que han encontrado el equipaje de Victoria en mitad del bosque y que por desgracia hay noticias de la mujer que parecen no ser halagüeñas.

Mercedes muestra su preocupación ante Bárbara de la nueva desaparición de Luisa mientras que la doncella no duda en felicitar a Matilde por su embarazo dejando claro que esa criatura tendrá la mejor madre del mundo.

Por su parte, Alejo se enfrenta con Luisa por haber abusado de su confianza y de la de su tía Mercedes al permitirla seguir en el Valle para hacer y deshacer a su antojo. Mientras, Mercedes se niega a que Luisa sea la niñera de María.

Paralelamente, Luisa le informa a Bárbara de sus pesquisas sobre el bebé de Adriana y le cuenta que ha conocido a Aurora. Y Luisa no duda en hablar con la partera sobre Adriana pero la mujer termina huyendo.

Mercedes se desespera ante la posibilidad de haber perdido a Dámaso para siempre, mientras todos están volcados en Bárbara y Pedrito tras la posible muerte de su tía Victoria sumándose a la reciente pérdida de Adriana. Mientras, José Luis paga su ira con Rafael.

José Luis y Rafael en 'Valle Salvaje'.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje' con el accidente de Dámaso y Victoria?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', tras la aparición de la calesa volcada, Mercedes mostraba su preocupación por lo que le ha podido suceder a Dámaso convencida de que sabía que algo iba a sucederle.

Mientras, Rafael aseguraba que había pedido que le prepararan su caballo para presentarse él mismo en el lugar y tratar de investigar sobre el paradero de Dámaso y Victoria.

Alejo se encaraba con su tía Enriqueta por ir diciendo que su marido es el padre de Evaristo y que procure no ir propagando ese rumor y poder hacer daño a Luisa o a ella misma si todo el mundo descubre que su marido le fue infiel.

Pedrito dejaba caer la idea de que alguien pueda haber secuestrado a Victoria para pedir su rescate a cambio de una gran cantidad de dinero. Por su parte, José Luis le preguntaba a don Hernando si su mujer ha sufrido y él le respondía que eso ya no importaba y que pronto encontrarán al cuerpo de Victoria y posteriormente el de su asesino, Dámaso, gravemente herido.

Finalmente, Luisa se encontraba en el pueblo a una de las personas que más tiempo lleva buscando y qué podría tener la clave de lo lo que pasó la noche que Adriana dio a luz. Y es que conoce a Aurora, la partera que tendría que haber asistido el parto en lugar de Petra y Pura.