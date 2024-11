Javier Ungría no oculta el motivo real de su ruptura con Elena Tablada y hace este retrato de ella

Javier Ungría ha sido uno de los protagonistas de '¡De viernes!' este 8 de noviembre. El exconcursante de 'Supervivientes' se sentaba por primera vez en el plató del programa de Telecinco con el único fin de contar toda la verdad sobre su relación con Elena Tablada.

El empresario también respondió a las declaraciones que su ex hizo en la docuserie 'Me quedo conmigo' de Mtmad. Ahí la diseñadora aseguró que "después de casarse había descubierto un nuevo Javier". Ante esto, el invitado se pronunció de forma categórica: "Nosotros teníamos una unidad familiar y hubo un momento en el que yo era el último mono de la casa. Acabas cansado".

Javier Ungría explicó también la visión tan diferente que ambos tenían a la hora de educar a su hija: "Yo tenía una manera de ver la vida, no digo que mi educación sea la mejor, pero he mamado una cosa de pequeño y cuando tengo mi núcleo familiar hay que intentar ir a la par y cuando estás en desacuerdo con eso, desgasta".

Según el exsuperviviente, "Elena es más relajada y yo soy más estricto y no pasa nada. Ahí chocábamos. Yo soy un poco pesado con los modales, con la educación, soy un pesado, pero no voy a cambiar y voy a hacer con mi hija lo que me dejen". "No le sentaba mal, pero ella no hacía lo mismo y cada uno hacía una cosa. Yo hacía las cosas de una manera, ella de otra, te desgastas y a mí me daba pereza ya porque dije 'aquí no voy a ningún lado'", afirmaba Javier Ungría en '¡De viernes!'.

Javier Ungría aclara cómo era su relación con la hija de Elena Tablada y Bisbal

Además, no dudaba en lanzarle un demoledor dardo a su exmujer: "Resume nuestra relación de siete años en tres meses. Cuando te separas tienes una época malísima, no estás en casa, discutes. Es una pena que la memoria sea corta y selectiva".

Otros de los muchos temas que Javier Ungría quiso aclarar en el programa de Telecinco, es el tipo de relación que mantuvo con Ella, la hija de Elena Tablada y David Bisbal. Según contó la diseñadora, entre su pareja y su hija no había un diálogo normal, por lo que ella decidió poner fin a esa situación durante un viaje a Asturias

"Tú le dijiste que no aguantabas más esa convivencia y ella te dice que te vayas", recordó José Antonio León. Algo que el invitado negó categóricamente: "Es mentira". Acto seguido ha explicado la verdad de su relación con la pequeña: "Es posible que tenga cabreos, y que haya dicho alguna vez alguna cosa, pero que ella pueda sacar de contexto y utilizarlo aquí, que me da una vergüenza ajena que no te lo imaginas. Como yo he cuidado a esa niña no lo sabéis nadie. Igual que he tenido rifirrafes con ella, por supuesto".

Pero Javier Ungría iba más allá, y explicaba lo que ocurría cuando la familia iba a la playa de vacaciones: "Yo era el que jugaba con ella todo el día porque a Elena le gustaba estar todo el día en la hamaca y ni moverse. Y eso lo puede decir ella porque es la realidad. Yo estaba siempre con la niña, siempre".

Javier Ungría habla de Ella, la hija de David Bisbal y Elena Tablada ¿Cómo era realmente su relación?



“Ella va a ser el espejo de mi hija”



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/M2dw0sQMqL — De viernes (@deviernestv) November 8, 2024

El empresario responde al órdago de Elena Tablada

Los colaboradores le han preguntado por la terapia infantil a la que acudían. "Esa terapia la solicito yo", ha reconocido el empresario: "Vamos a terapia de pareja, y en una relación hay muchas cosas. Todo compone un núcleo. Yo pensaba que tenía que mejorar cosas. El hecho de yo ir a terapia por mejorar mi relación con su hija no quiere decir que fuese mala, es que yo pensaba que la podía mejorar. Yo lo solicité porque yo quería".

Además, durante su entrevista en '¡De viernes!', Javier Ungría también ha contestado al órdago que lanzó Elena Tablada. Y es que, según explicó, a pesar de la oferta, la diseñadora no estaba en el plató de 'De Viernes'. Una decisión que el invitado explicó de la siguiente manera: "Yo me separé de ella porque no quería que mi hija me viera discutir. Lo último que haría sería sentarme aquí delante de todo el mundo en un sitio que pueda grabarlo y verlo siempre".

Por tal motivo, ha asegurado que su exmujer "solo quiere dejarme mal". Y ha dejado claro que se sienta en el programa después de haber escuchado las duras palabras que le dedicó Elena Tablada en Mtmad, y lo hace para poder defenderse.