Javier Ungría desenmascara a Elena Tablada y su verdadera relación con la hija de David Bisbal

El enfrentamiento judicial que mantienen Javier Ungría y Elena Tablada se ha traslado a los platós de televisión. Tras las demoledoras declaraciones que la empresaria dedicó a su exmarido en la docuserie de Mtmad 'Me quedo conmigo', ahora él le ha respondido desde '¡De viernes!'.

"Se han cruzado unas líneas rojas que no me parecen admisibles", ha dejado claro el exconcursante de 'Supervivientes'. "Me casé muy enamorado de ella. Los problemas pueden ser cotidianos en una pareja normal, pero no sé por qué le saca tanta punta a las cosas", ha añadido.

Entre las muchas cosas que Elena Tablada dijo en el espacio de Mtmad fue que llegó un día en el que Javier Ungría le dijo que "había cogido manía" a Ella, su hija mayor, fruto de su relación con David Bisbal. Eso, al parecer, propició el final de su matrimonio. Algo que él ha negado categóricamente, contando su versión de los hechos.

La "complicada relación" de Javier Ungría con Ella Bisbal

"La relación con su hija mayor fue un poco complicada por temas naturales. Al final yo llegaba a una casa donde desplazaba un poco a la niña, en cierto aspecto, y le quitaba atención de su madre", asegura el empresario. Pese a esto, tenía la tranquilidad de que "si las cosas se hacían de manera adecuada todo se arreglaría". Además, considera que es una "excusa" que se le achaque a esta mala relación del fin de su matrimonio. Lo que más le ha dolido a Javier Ungría es que Elena Tablada "deje entrever que yo no he sido adecuado para su hija".

El empresario reconoce que es mucho más "estricto y serio" que su ex: "Me gustan los modales y Elena no es tanto así". "Elena tenía el miedo de que la niña se quisiese ir a vivir con su padre, entonces no quería un ambiente que no fuese constantemente alegre", asegura.

En 'Me quedo conmigo', la diseñadora también echó en cara a Javier Ungría que no estuviese presente durante los primeros meses de vida de Camila, algo que él admite, aunque justifica esa ausencia: "Al ser padre primerizo yo estaba mucho más verde que ella. Ella lo hacía más veces que yo porque ella estaba más tiempo en casa". Respecto a su salida con amigos, no esconde que él salía, pero igual que Elena salía con los suyos: "No veo nada extraño. Nunca me había dicho nada de ninguna inseguridad".

El motivo de su ruptura con Elena Tablada

El exsuperviviente deja claro que ambos se casaron muy enamorados. Por tal motivo, cuando empezaron a ver que la relación se desgastaba decidieron ponerse en manos de profesionales: "Decidimos ir a terapia, pero hay que darle una continuidad. Si al día siguiente volvemos a lo mismo no tiene sentido". Además, reconoce que "no me gustaba que mi hija me estuviese viendo de mal humor o que viese discusiones en casa".

Aunque en 'Me quedo conmigo' Elena aseguró que fue ella la que tomó la decisión de romper la relación, Javier Ungría lo niega: "Decidí que lo mejor era que cada uno siguiese su camino. Ella no quería admitir que había terminado y me mandó un vídeo sobre mi hija para que intentara ablandarme para que volviese".

Respecto a los motivos de la separación, deja claro que no hay ni malos ni buenos, sino que "la relación se fue desgastando por parte de los dos por no haber ido cuidándola". "No creo que sea justo volcar la responsabilidad en una parte", añade. Si bien reconoce que ve ciertas semejanzas en la ruptura de Elena y David Bisbal: "Ahora todo es malo respecto a mí y cuando yo llegué todo lo malo era lo anterior. Es como un patrón que se está repitiendo", sentencia.