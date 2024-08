Cristina Porta expone su postura tras lo que hizo Sofía Suescun en ‘De Viernes’ con esta conclusión

Ha sido uno de los temas de la semana y, todo apunta, a que lo seguirá siendo de las próximas. La ruptura de la relación entre Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, una relación que parecía inquebrantable. Cristina Porta ha sido la última en dar su opinión al respecto.

Y es que han sido numerosos los rostros conocidos que se han posicionado en uno de los dos bandos, la inmensa mayoría del lado de Sofía. Aunque, en el caso de Jorge Javier Vázquez, dice entenderlas a las dos. La exconcursante de ‘Secret Story’ ha hecho uso de sus redes sociales para decir lo que piensa sobre la polémica del momento.

«Los ojos no mienten. Sofía tiene la mirada triste hace muchos años. Ahora se entiende todo mucho mejor. Hablando de ojos… por fin los pudo abrir. Siempre llega el día en el que se explota. Bendito día que nos quita el peso, la venda y las cadenas», ha escrito Cristina Porta en su cuenta de X. De esta forma, deja claro que entiende a la influencer, quien no pudo reprimir las lágrimas durante su entrevista en ‘¡De Viernes!’ al hablar del infierno que está viviendo por culpa de su madre.

Cristina Porta sobre Maite Galdeano: «El problema es la carencia de cordura»

No obstante, Cristina Porta también asegura que: «yo no tengo dudas de que Maite la ama con locura. Ese es el problema, la carencia de cordura. La mayor demostración de amor es dejar ser libre a la persona que quieres. Y si no estás de acuerdo con esto, tienes un problema que tratar», sentencia.

Sofía Suescun rompió su silencio este 23 de agosto en ‘¡De Viernes!’ tras días aguantando las salidas de tono de su madre contra su novio, Kiko Jiménez, y contra ella misma. «Han sido los peores días de mi vida y cada día es peor», reconoció. Además, lamentó que a su madre «le dan igual mis sentimientos y mis emociones. Mi madre me ha arruinado amistades, relaciones y hasta mi existencia», llegó a decir en la entrevista previa a sentarse en el plató.

Además, ha insistido en que Maite «necesita ayuda». «En toda su vida, ella nunca ha sabido reconocer un error ni es consciente de saber todo lo que ha liado. La culpable de todo esto es ella», reconoció. Además, admitió que, parte de la culpa de la actitud de su madre es suya, por no pararle los pies a tiempo: «Siempre la he intentado complacer, por miedo». «Prefiero que no me quieras a que me quieras mal», sentenció la joven en el programa nocturno de Telecinco.