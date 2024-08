Jorge Javier descoloca al posicionarse entre Sofía Suescun y Maite Galdeano con este vaticinio

Era de los pocos que faltaban por expresar su opinión sobre la polémica que más está dando de qué hablar, la trifulca entre Maite Galdeano, Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado al respecto en su blog semanal de ‘Lecturas’ y, como es costumbre en él, no se ha mordido la lengua.

El presentador de ‘El diario de Jorge‘ explica que hace unos días fue a cenar con unas amigas y, como no podía ser de otra manera, hablaron del tema del momento. Según reconoce, «como toda persona de bien amamos a Maite pero también entendemos a ‘la’ Sofía». De esta forma, deja claro que no se posiciona claramente con ninguna de las dos.

Por todos es sabido la buena relación que siempre ha tenido Jorge Javier con Maite Galdeano a la que define como «una explosiva mezcla de Lina Morgan y Anna Magnani. Está muy bien para disfrutarla en pequeñas dosis, pero convivir con ella debe ser tan intenso como meterse entre pecho y espalda el ‘Mahabharata’ de Peter Brook», bromea.

Jorge Javier no descarta «un susto» en la historia de Maite y Sofía

Sin embargo, el comunicador catalán va mucho más allá y hace un estremecedor vaticinio: «No tengo muy claro cómo acabará esta historia. Y lo que es peor: no descarto que nos llevemos un susto». Además, revela que escribió «a Maite para ver cómo está y me responde que le ayude a que ‘la’ Sofía, al menos, le hable. No tengo mucha relación con Sofía pero me parece que cuando toma una decisión no lo hace a tontas y a locas», sentencia.

Precisamente, hace unos días se viralizó unas imágenes de la época en la que Jorge Javier presentó la edición de ‘GH VIP’ en la que Kiko Jiménez fue concursante y Sofía Suescun su defensora en el plató. Ya ahí, el de Badalona dio la razón a lo que ahora critica Maite Galdeano, que su hija está «anulada» por Kiko.

«No te reconozco últimamente. De verdad, la Sofía que conocía no tiene nada que ver con la Sofía que eres desde que estás con Kiko. Para mí la Sofía de ahora es una mujer adicta al ovillo, a la madeja y al enredar, pero poco aclarar. Desde que estás con él eres peor», le espetó el presentador, antes de añadir, dirigiéndose al andaluz: «No sé que pasa, pero desde que está contigo está más apagada. Está en una relación con la que su personalidad se está consumiendo».