Jorge Javier admite cómo lleva las malas audiencias de ‘El Diario de Jorge’ y su continuidad

Hace un año, Jorge Javier Vázquez estaba de baja por prescripción médica y ni siquiera pudo estar presente en el último programa de ‘Sálvame’. Sin embargo, un año después, el presentador ha vuelto a Telecinco para quedarse, presentando varios de sus programas y renovando su contrato de larga duración con Mediaset España.

Tras ponerse al frente de ‘Supervivientes 2024’ y ‘Supervivientes All Stars’, Jorge Javier regresó a las tardes hace unas semanas con ‘El diario de Jorge’. Se trata de un talk-show en el que personas anónimas cuentan sus historias más personales y que, hasta el momento, no ha cosechado buenos datos de audiencia.

El tema de las audiencias es algo que le preocupa, pero en su justa medida. Así lo ha reconocido él mismo en una entrevista concedida a ‘El Diario Vasco’: «El primer día es importante. Ahora en verano el prime time se traslada a la tarde. Es una cosa en la que lo mejor es enfrentarse a ello y ya está«.

Respecto a cómo se va a tomar si fracasa finalmente, el comunicador reconoce: «Vi un vídeo de Lina Morgan en el que decía que tras una vida llena de éxitos y rompiendo récords de audiencia, de repente eso deja de pasar y te das cuenta de que no es para tanto». «Es un programa diario y hay que dejar que la audiencia se vaya enterando. Me tranquiliza que sea un proyecto de largo recorrido», anticipa sobre la continuidad del formato pese a sus modestos registros hasta ahora.

Además, confiesa que «cuando cancelaron ‘Cuentos chinos’ sufrí por el equipo, aunque sabía que se iban a recolocar rápido. Mediaset me reunió y me confirmó que presentaría ‘Supervivientes’. Entonces pensé que iba a estar cinco meses sin trabajar y cobrando, no me había visto así en la vida», asegura entre risas. «Con 30 años empezando una carrera profesional igual me lo tomo de una manera, pero a mi edad, que me quedan cinco años para la tarjeta dorada de Renfe, lo vivo de otra manera», bromea.

«‘Sálvame’ me ha permitido crecer profesionalmente», reconoce Jorge Javier

Jorge Javier también recuerda con mucho cariño ‘Sálvame’, del que dice que «ha sido el programa que ha hecho que yo me creyera presentador. Me ha permitido crecer profesionalmente, investigar, explorar… Es un programa que me ha dado muchísimo profesional y personalmente. A ‘Sálvame’ yo lo encuadro siempre dentro de mi mundo de aprendizaje. Soy lo que soy fundamentalmente gracias a ‘Sálvame’ y también a otros programas«.

Sobre si sigue a sus excompañeros de ‘Sálvame’ en ‘Ni que fuéramos’, el comunicador catalán reconoce que «veo las cosas que salen por las redes. Son mi familia. He pasado más tiempo con ellos que con mi familia. He estado más con Belén Esteban y María Patiño que con mi madre, y esto es duro también», comenta, entre risas.

Jorge Javier está en un gran momento profesional, en el que acaba de renovar su contrato de larga duración con Mediaset. «Llevo 22 años en Mediaset y no encuentro otra casa mejor en la que estar. Y desde que estoy aquí nunca he tenido tampoco mucho interés en moverme», sentencia.