Jorge Javier habla claro del futuro de 'El Diario de Jorge': "Si no subimos de audiencia..."

Al igual que ya hiciera la semana anterior, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a reflexionar en su blog de ‘Lecturas’ sobre las flojas audiencias que está cosechando ‘El diario de Jorge’. Si bien el pasado lunes, ya sin la competencia de los Juegos Olímpicos, anotó un 7,7% de share con 661.000 espectadores, este martes volvió a caer al 6,8% con apenas 560.000 espectadores.

El presentador de Mediaset escribió el texto la semana pasada cuando aún tenía que enfrentarse a los JJOO en La 1 de TVE. «Con César (su community), hablo todos los días de las audiencias de ‘El diario de Jorge’. Mínimo media hora. Tiene su mérito porque él está en la playa, pero antes de ir a bañarse me dedica gentilmente parte de su tiempo». «Muchos dirán que ‘claro, para que te toque las palmas’. ¡Ay! Qué poco conocéis a César. Es la antítesis de palmero. Es mi gota malaya. Ese dolor de cabeza que me provoca una resaca», explica Vázquez.

El sarcasmo de Jorge Javier Vázquez con las audiencias de ‘El Diario de Jorge’

«César me dice que a ver qué hacemos con la audiencia. Y yo le contesto con la boca chica que si los Juegos Olímpicos y esas cosas… ‘Muy bien, pues a ver qué pasa el lunes, cuando ya no haya Juegos’. ¿Y podéis creer que tengo miedo a que el martes me llame de buena mañana echándome en cara no haber subido?», ironizó Jorge Javier, reconociendo su preocupación ante los malos índices de audiencia.

Y es que, tal y como él mismo acaba admitiendo, «le tengo más miedo que a un nublado. Pero ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia le diré que se debe a que es verano, y que hasta el dos de septiembre el consumo no se estabiliza. Ya hasta entonces mejor no hablar porque patatas. A ver si cuela», sentencia el de Badalona con la esperanza de que, pasado el verano, ‘El diario de Jorge’ mejore sus datos.