‘Vamos a ver’ señala al verdadero causante de la ruptura de Maite Galdeano y Sofía Suescun

Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez continúan ocupando titulares tras desatar uno de los mayores enfrentamientos familiares del año. En mitad del cruce de acusaciones desatado en las redes de ambas, ‘Vamos a ver’ ha destapado este martes el principal detonante de su enfrentamiento. Al parecer la de Pamplona y su madre habrían puesto fin a su relación antes de poner rumbo a ‘Supervivientes All Stars’ por un mensaje.

El drama familiar de los Suescun sigue encerrando incógnitas que ninguno de sus tres protagonistas parece aclarar por completo. Después de que Galdeano tomase sus redes sociales furiosa contra Kiko Jiménez por manipular y tener a su hija «anulada», hasta el punto de convencerla para echarla de casa, Sofía emitió un comunicado.

‘Vamos a ver’ destapa el juego sucio de Maite Galdeano

«Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte», aseguraba la hija de Maite Galdeano en sus historias de Instagram. Tras denunciar la «gran pesadilla» que ha vivido durante años en casa, los cruces de acusaciones no han cesado, y ‘Vamos a ver’ ha llegado hasta el fondo del asunto.

Omar Suárez destapa los mensajes de Maite Galdeano en ‘Vamos a ver’

Omar Suárez adelantaba este martes en el matinal de Telecinco una importante exclusiva sobre el mediático enfrentamiento familiar. El reportero se remontó entonces a la entrada de Suescun en ‘Supervivientes All Stars’. «Sofía, en el último día que está en Madrid, cuando le viene a recoger el coche de producción y justo le quitan el móvil, porque ya sabéis que están incomunicados, segundos antes, recibe un mensaje de Maite Galdeano», adelantó el colaborador de Joaquín Prat.

«En ese mensaje le dice: ‘Prepárate porque a la vuelta, ya no vas a estar con Kiko, ya me voy a encargar yo de que esta relación se rompa y nunca más este señor vuelva a nuestras vidas’. En ese momento, Sofía se queda sin poder decir nada, ni hablar con Kiko», relata Suárez sobre las últimas palabras de Maite Galdeano a su hija antes de poner rumbo a Honduras.

«Lo mejor para todos es que te pires de nuestras vidas»

Pero el plan de la de Pamplona no se quedó ahí, una vez Sofía se encontraba lejos de Madrid, según cuenta Omar Suárez, le dejó las cosas claras a Kiko Jiménez. «A los dos o tres días después, es cuando Maite le manda un mensaje a Kiko en el que le dice que ‘lo mejor para todos es que te pires de nuestras vidas. Se acabó tu chollo de venir a la finca de los Galdeano. En la tele a partir de ahora no haremos los hipócritas, entre tú y yo la relación ha terminado y no volverás a pisar esta casa», continúa revelando el periodista.

«El problema de todo esto es que Sofía le deja a Kiko encargado de mantener la casa. Es a la vuelta cuando Sofía le dice a Kiko que le tiene que contar algo y es que ‘mi madre me mandó este mensaje’, y Kiko le cuenta lo que también le hizo», termina explicando el reportero sobre el momento en el que Maite Galdeano quedó completamente desenmascarada por su juego sucio.