Amor Romeira airea ahora la bronca que no se vio de Kiko Jiménez y Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

Amor Romeira ha sido la última en pronunciarse sobre la trama del momento, la protagonizada por Maite Galdeano, Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Al parecer, y según la colaboradora, la relación entre estos dos últimos no sería tan idílica como nos están haciendo creer. Todo ocurrió tras finalizar ‘Supervivientes All Stars’.

En declaraciones a Europa Press, la canaria asegura «tener nuevos datos, una información que deja en evidencia lo que ya he contado sobre el allanamiento de terreno que Kiko ha hecho con Sofía de cara al reality de ‘Supervivientes’. Me confirman que en el vuelo de vuelta, donde no deberían de tener contacto los concursantes con los seres queridos que estaban allí en la final, sufren un retraso de cuatro horas, lo que hace que en el aeropuerto estén todos juntos y mantengan ese contacto».

«Llega el debate final. Cuando termina el debate final hay un… desencuentro entre Kiko y Sofía, donde Kiko le reclama actitudes para con Logan y Bosco y le dice ‘vaya mierda de concurso has hecho’. Y le dice una palabra muy grave, muy fea: ‘Has quedado fatal, qué mierda de concurso’. En esto Maite entra a defender a su hija y le dice: ‘qué mierda de concurso has hecho tú, que te echaron con Blanca Manchón, mi hija ha quedado tercera y ha hecho un buen concurso», asegura Amor Romeira que pasó tras el debate final entre Kiko y Sofía.

Amor Romeira: «Kiko ha sido una persona interesada toda su vida»

«Eso ya denota que desde ‘Supervivientes’ ya vienen arrastrando un conflicto que Kiko ha sabido manejar mucho mejor para la estrategia de cargarse a su suegra. No seré yo quien defienda a Maite y a Sofía que todo el mundo sabe que no puedo con ellas por la transfobia que han ejercido contra mí», recuerda la colaboradora de Telecinco. Pero reconoce que «quiero ser justa. Kiko ha sido una persona interesada toda su vida, lo ha confirmado, los polis ‘Deluxe’ que ha hecho diciendo que se acercó a su exnovia Gloria Camila porque era famosa».

«Una persona de manual con interés y narcisismo solo espera el momento de actuar y este ha sido el momento. Evidentemente yo no desearía a nadie una madre como Maite. Pero aquí hay un movimiento en juego que es quién se queda con Sofía, o Kiko o Maite», prosigue diciendo.

«Y a mí me parece muy fuerte que a estas alturas Sofía no sea capaz de llevar una situación familiar diferente si yo viera a mi madre destrozada yo no subiría historias haciendo un alarde de felicidad. Más cuando Kiko se ha dedicado a ir por los platós a decir que está muy mal y puede cometer una locura. ¿Y tú alimentas ese miedo a que tu madre haga una locura?», sentencia Amor Romeira.