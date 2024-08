Sofía Suescun no se apiada de Maite Galdeano tras su llamamiento desesperado y le da la estocada

Sofía Suescun no está dispuesta a perdonar a su madre, Maite Galdeano, después de las gravísimas acusaciones que esta hizo sobre su pareja, Kiko Jiménez. Todo empezó cuando la autodenominada ‘elegida de Dios’ anunció que su hija le había echado de casa, «manipulada» por su novio, contra el que arremetía duramente.

Tras lanzar pestes sobre su yerno, al que llegaba a comparar con Antonio David Flores, una Maite Galdeano totalmente hundida reaparecía en ‘TardeAR‘ el pasado viernes para suplicar el perdón de su hija. La reacción de Sofía Suescun a este llamamiento desesperado de su madre no tardaba en llegar, y lo ha hecho con un demoledor dardo.

Poco después de que su progenitora, con un ataque de ansiedad, reapareciera en el magacín vespertino de Telecinco suplicándola que la dejara regresar a casa, la influencer compartía una foto en sus redes sociales. En concreto se trataba de una instantánea en la que aparecía su chico, y con la que dejaba claro que él era su «hogar». Pero la cosa no quedaba ahí.

El demoledor dardo de Sofía Suescun a su madre

Instantes después, Sofía Suescun subía un vídeo en el que aparecía ella besando a Kiko. Ambos de lo más acaramelados y románticos en el espectacular jardín de su casa, ubicada a las afueras de Madrid. «Cuando eres la: ‘yo no puedo sola’. Pero llega él: ‘lo sé, pero no estás sola'», escribe la navarra junto al vídeo que, a buen seguro, no sentará nada bien a Maite Galdeano.

Además, la joven ha querido agradecer públicamente a su chico todo lo que ha hecho por ella estos últimos días. Es más, ha dejado claro que va a priorizar su salud mental y su tranquilidad. Por otro lado, Kiko Jiménez reaparecía este sábado, 17 de agosto, en ‘Fiesta’, el programa en el que colabora. Allí, el andaluz aseguraba que iba a tomar medidas legales contra su suegra por las gravísimas acusaciones vertidas contra él. Una decisión para la que cuenta con el total apoyo de su pareja.