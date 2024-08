Amor Romeira se engancha con Sonia Ferrer por su ‘transfobia’ en ‘En boca de todos’: «Hasta las narices»

Sonia Ferrer y Amor Romeira han vuelto a protagonizar un tenso encontronazo en el programa ‘En boca de todos‘ por culpa de la última controversia ocurrida en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que la boxeadora argelina Imane Khelif ha tenido que hacer frente a bulos sobre su identidad sexual.

Un fuerte golpe de Imane contra su contrincante, la italiana Natalia Carini, hizo que esta decidiese abandonar la competición apenas 46 segundos después de empezar el combate. Entre lágrimas, la boxeadora reconoció que «me dolió mucho. Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte. Depende del Comité Olímpico Internacional juzgar. No soy nadie para juzgar o tomar una decisión, si esta chica está aquí debe haber una razón».

Medios argelinos no han tardado en salir en defensa de su deportista frente a quienes aseguraban que Imane Khelif era una atleta trans. Según los críticos, es una mujer cisgénero a la que los test hormonales a los que se someten los deportistas arrojaron una tasa de testosterona elevada en su organismo y presencia de cromosomas XY.

Esta polémica ha sido uno de los temas a debate este viernes 2 de agosto de ‘En boca de todos’. El programa de Cuatro ha contado para ello con sus colaboradores habituales, entre los que se encuentra Sonia Ferrer quien, una vez más, volvió a poner de manifiesto su rechazo a la Ley Trans y a la decisión de que la argelina participe en la categoría femenina de boxeo.

Sonoa Ferrer y Amor Romeira se enzarzan en una gran discusión

«Hablamos de una persona con cromosomas XY, eso significa que es un hombre aparte de los elevados niveles de testosterona, que los debe tener quiero pensar. Es un hombre que tiene trastorno de desarrollo sexual y a causa de este trastorno es intersexual. Los intersexuales tienen esos cromosomas, una variación genética», explicó Sonia Ferrer.

Unas palabras que no sentaron nada bien a Amor Romeira quien, a través de una videollamada, quiso rebatir a la periodista: «Madre mía. Cuando yo pensé que Sonia no me podía sorprender más, viene y me sorprende. Ha tenido la poca vergüenza de decir que la atleta argelina es un hombre«. En plató, la colaboradora insistía en que «genéticamente sí lo es».

Finalmente, la canaria acabó por estallar: «Entiendo que a las personas tránsfobas como tú le tienen que estar estallando la cabeza al pensar que una mujer que ha nacido con todo para serlo, y de repente sea diferente en cromosomas y también en niveles de estrógenos. Las mujeres son diferentes en hormonas, cromosomas y diferentes niveles de estrógenos».

Sonia Ferrer explota: «¡Estoy hasta las narices!»

Sin embargo, Sonia Ferrer no estaba para nada de acuerdo con ella: «No tenemos cromosomas distintos. Una persona que es XY es una persona que, genéticamente, es masculina. Y, por tanto, para que haya justicia para las mujeres, tiene que competir en la categoría masculina, a menos que decidamos abrir una categoría distinta». «Estoy hasta las narices de que llaméis tránsfobo a todo el mundo que no quiere creer vuestros cuentos, ¡ya está bien, hombre!», sentenció, visiblemente enfadada, la colaboradora antes de que el programa diese paso a la publicidad.

A la vuelta de la pausa, el debate continuó con otros colaboradores, todos ellos contrarios a la posición de Amor Romeira. Pese a esto, la joven recordó que la boxeadora perdió en los Juegos Olímpicos de Japón 2020 y que «de eso se trata el deporte». «Si no estoy preparada y hay una persona mucho más fuerte que yo, eso va en cuestión de las personas y de sus entrenamientos y genética», añadió Amor. Sin embargo, otro de los colaboradores le replicó que «los entrenamientos influyen siempre que estés en igualdad de condiciones».