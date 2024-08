Paloma del Río arma el lío con lo que escribe del caso de la boxeadora argelina en París 2024

París 2024 están siendo unos Juegos Olímpicos muy especiales para Paloma del Río. Y es que son los primeros que la periodista vive desde casa sin comentar la inauguración y la clausura ni narrar la gimnasia tras jubilarse hace unos meses.

Pero pese a estar lejos, Paloma del Río está muy pendiente de todo lo que sucede en París. Así, la periodista ha querido utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre la polémica en torno a Imane Khelif, la boxeadora argelina que está generando controversia por su género.

La italiana Angela Carini decidió retirarse del combate tras 47 segundos por no poder seguir su ritmo. Y es que la presencia de la boxeadora argelina está generando polémica pues ya fue excluida del pasado Mundial de Nueva Delhi en 2023, basándose en un estudio biológico. Y en teoría al no pasar las pruebas de genero demostrarse que tiene cromosomas XY y alta testosterona no debería haber participado.

Por todo ello, Paloma del Río ha querido compartir con sus seguidores su visión en torno a este caso tan controvertido. «Si tus cromosomas son XX, eres mujer Si tus cromosomas son XY, eres hombre», recalca la periodista deportiva.

«El deporte, para ser justo, históricamente segrega por peso y por sexo. Si tus cromosomas son XY no debes/puedes competir con personas de cromosomas XX», añade la periodista en su cuenta de «X». Un mensaje que está siendo muy criticado por su transfobia.

Si tus cromosomas son XX, eres mujer

Si tus cromosomas son XY, eres hombre

El deporte, para ser justo, históricamente segrega por peso y por sexo.

Si tus cromosomas son XY no debes/puedes competir con personas de cromosomas XX.@iocmedia Atentos — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) August 1, 2024

Por contra, Víctor Gutiérrez, ex jugador de la selección española de Waterpolo y diputado del PSOE y secretario LGTBI del partido ha querido exponer su opinión. «Sobre el bulo de la boxeadora Imane Khelif. NO es una mujer trans. Es argelina. No existe la posibilidad del cambio de sexo en su país. NO hay ninguna mujer trans compitiendo en los JJOO. ¡Basta de usar el deporte para dar rienda suelta a la transfobia!», sentencia el deportista.