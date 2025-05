Paloma del Río no se muerde la lengua al sentenciar a Arguiñano y dice qué le parece que siga en televisión

Si hay un rostro que lleva acompañándonos cada día en televisión desde hace más de tres décadas es Karlos Arguiñano. A pesar de sus 76 años, el cocinero vasco se mantiene al frente de 'Cocina abierta' en Antena 3. Algo que Paloma del Río no ha dudado en alabar en su cuenta de "X".

Hace unos días, el propio Karlos Arguiñano se pronunciaba en directo en su programa sobre su posible jubilación. "No voy a decir que estoy empezando… Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto va a durar: 2, 3, 5 años, no lo sé todavía. Pero no estoy acabado ni mucho menos", aseveraba el cocinero. "Estoy aquí, fresco; tampoco voy a decir como una lechuga, más bien como una acelga", añadía.

Unas palabras que llegaban después de que Karlos Arguiñano también descartara jubilarse en su última entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. "No tengo intención de jubilarme, de momento. He firmado para dos años con Antena 3", aseguraba hace un año el vasco. Y eso es algo que Paloma del Río no ha dudado en celebrar.

Así, la histórica periodista de TVE, que recientemente volvía a la televisión como comentarista del gran desfile de 'La familia de la tele' ha querido compartir con sus seguidores lo que piensa del éxito del cocinero vasco tras 35 años enseñándonos a cocinar cada mediodía en tres cadenas diferentes (La 1, Telecinco y Antena 3).

"Me fascina comprobar como desde hace 35 años el programa de Karlos Arguiñano se mete, TODOS LOS DÍAS, entre los 30 más vistos del día", empieza señalando. Y es que 'Cocina abierta' sigue triunfando cada día y liderando su franja con datos entre el 15-20%.

"Eso es constancia y fidelidad. Da gusto ver como sigue de joven y de entretenido. Enhorabuena", añade Paloma del Río en su cuenta de "X".