Karlos Arguiñano sorprende a la audiencia al hablar abiertamente de la fecha de su jubilación en Antena 3

Si hablamos del cocinero televisivo por excelencia ese es, sin duda, Karlos Arguiñano. El chef vasco, con 76 años, lleva más de tres décadas siendo uno de los chefs más queridos en nuestro país, en parte gracias a los numerosos programas que ha presentado en televisión, donde siempre ha mostrado su lado más cercano y dicharachero.

En estos momentos, Karlos Arguiñano conduce de lunes a viernes al mediodía en Antena 3 el exitoso programa 'Cocina abierta'. Precisamente ha sido ahí donde, este lunes 5 de mayo, ha hablado por primera vez sobre su jubilación. El cocinero se encontraba elaborando unos pimientos rellenos de verdura y lo Mein de ternera, cuando desveló una gran exclusiva que sorprendió mucho a los espectadores.

Karlos Arguiñano habla abiertamente de su jubilación

"No voy a decir que estoy empezando… Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto va a durar: 2, 3, 5 años, no lo sé todavía. Pero no estoy acabado ni mucho menos. Estoy aquí, fresco; tampoco voy a decir como una lechuga, más bien como una acelga", bromeó el reconocido chef en su programa en Antena 3, haciendo gala de su habitual sentido del humor.

Cabe recordar que hace un año en una visita a 'El Hormiguero' el presentador compartió con Motos cuánto le queda en televisión. "No tengo intención de jubilarme, de momento", avanzó el chef, añadiendo hasta cuándo perduraba su último contrato firmado con la cadena de Atresmedia: "He firmado para dos años con Antena 3", anadió, por lo que actualmente en 2025 tendría un año de vigencia este contrato.

Mientras que en una visita previa a Sonsoles Ónega en el año 2023 en su programa de Antena 3 puso nombre a su sucesor cuando él se jubile, señalando a su hijo Joseba Arguiñano como su relevo para 'Cocina abierta'. "Algunos le conocéis porque va una vez a la semana a mi programa, pero en el futuro, yo creo que puede sustituir tranquilamente a su padre porque tiene unos conocimientos extraordinarios", aseveraba.