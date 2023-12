Karlos Arguiñano pone nombre a su sucesor en Antena 3 tras su jubilación de la televisión

Karlos Arguiñano cumplió el pasado mes de septiembre 75 años. Y pese a su edad, el cocinero sigue estando muy activo, por lo que por el momento no entra en sus planes retirarse de la televisión. No obstante, el vasco si que es consciente de que más pronto que tarde tendrá que dejar la pequeña pantalla.

Lleva 13 años en Antena 3, y tras su paso por TVE y Telecinco, Karlos sigue acompañándonos cada día elaborando miles y miles de platos y de recetas para que la gente los haga en sus casas. Son más de treinta años los que lleva el cocinero en la tele y de todo ello habló este jueves con Sonsoles Ónega en su visita a ‘Y ahora Sonsoles‘.

Más allá de su programa, Karlos Arguiñano cuenta con un restaurante en Zarautz así como su propia productora (Bainet). Unos negocios que parece que seguirán una vez el se retire pues tiene a sus hijos detrás. Ante ello, Sonsoles Ónega no dudó en preguntarle si sus hijos habían heredado su talento. «¿Todos tus hijos cocinan bien?», le preguntó la presentadora a lo que el vasco no dudó en responder que «cocinan bien todos, pero tengo algunos que son unos fenómenos».

Una frase con la que se iba a referir a su hijo más reconocido por la audiencia, Joseba. «Joseba es un fenómeno», remarcaba Arguiñano aludiendo a su hijo que colabora semanalmente en ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ y que además cuenta con su propio programa de televisión en EiTB.

Justo después, Karlos Arguiñano se atrevió a señalar a su hijo Joseba como su sustituto para ‘Cocina abierta’, el programa que emite Antena 3 cada día en torno a las 13:20 horas. «Algunos le conocéis porque va una vez a la semana a mi programa, pero en el futuro, yo creo que puede sustituir tranquilamente a su padre porque tiene unos conocimientos extraordinarios», aseveraba.

«Está mucho más preparado que cuando yo empecé. Yo también hice hostelería. Ahora, por suerte, el que quiere prepararse puede», prosiguió diciendo el cocinero vasco sobre los conocimientos que posee su hijo Joseba.

No obstante, Joseba no es el único hijo de Arguiñano que es cocinero. «Tengo a Zigor, que es jefe de cocina y cocina como los ángeles. El mayor, Eneko, es el metre. Martín, el cuarto, el que tiene más carácter, es el gerente. Maneja todos los terrenos. Charlie, que es realizador, acaba de terminar una serie en Madrid, no es cocinero, pero cocina como para el mejor restaurante. Amaia, la pequeña, cocina sencillo, pero maneja lo fundamental. María, la argentina, lleva 25 años trabajado con Zigor, es su mano derecha», le explicaba Karlos a Sonsoles Ónega.