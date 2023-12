Karlos Arguiñano impacta a Sonsoles con lo que todos desconocían de su programa en Antena 3

Karlos Arguiñano ha visitado el programa de Sonsoles Ónega este jueves para presentar su nuevo libro con más de 500 de sus recetas. Así, ha charlado distendidamente con la presentadora sobre aspectos desconocidos sobre su espacio de cocina diario en Antena 3 y también acerca de su faceta más personal.

«A mi mujer le estará haciendo ilusión verme contigo aquí sentado, es un lujo, todos los días vemos el programa y lo hacéis muy bonito y además vais muy bien», ha dicho en primer lugar, halagando el trabajo de Sonsoles y el de todo el equipo del programa líder de las tardes.

Ya metidos en harina, Sonsoles Ónega le ha hecho una pregunta que, a buen seguro, muchos seguidores de Karlos Arguiñano se plantean a diario: «¿Nunca se te han pegado las lentejas?». «Sí, cuando huelo a quemado me hago el loco y empiezo a cantar. Y le doy la vuelta y no se entera nadie. Pero sí, a mí se me pegan las cosas como a todo el mundo, que nadie piense lo contrario», ha admitido.

Sin embargo, ha revelado por qué esa cara B no se ve nunca en pantalla. «Lo que pasa es que yo estoy haciendo un programa de televisión y, si algún día algo me queda muy feo, lo repito. Un fallito me aguanto, pero yo no puedo presentar eso. Yo estoy enseñando a la gente cómo hacer las cosas, entonces como sé que ha sido un error mío digo: ‘esto cortamos de aquí, volvemos para atrás y sacamos otro medio kilo de lentejas'», ha relatado sobre lo que ocurre detrás de cámaras. «Y luego, una cosa que siempre me ha preocupado, que es la higiene, súper importante», ha añadido el cocinero.

«¿Y coméis luego lo que cocináis?», se ha interesado Sonsoles. Otra pregunta muy recurrente que Karlos Arguiñano ha respondido afirmativamente con chascarrillo incluido: «El equipo es antiguo, pero no se le ha ido el hambre, y no hay ni uno gordo porque comen sano». En ese momento, se ha lanzado a hacer un alegato contra la obesidad.

«Todos los padres y madres que me estáis viendo, hacedme caso, preocuparos muy mucho de los niños y de las niñas y que no cojan más kilos de los debidos por mala alimentación. Difícilmente van a ser felices. La alimentación en la edad infantil y juvenil es importante para que se sientan ágiles, fuertes y que no se sientan discriminados porque tengan diez kilos más de lo que deberían pesar», ha sentenciado bien claro.

Por último, antes de despedirse de ‘Y ahora Sonsoles’, ha reconocido estar «encantado de haber venido» y ha desvelado otro secreto de su programa en Antena 3 que muchos (o casi todos) desconocían. «He grabado en la mañana el programa de mañana», ha contado a la presentadora. «¿Grabas cada día el programa del día siguiente?», ha repreguntado Ónega muy sorprendida.

«Sí, en la víspera grabo el del día siguiente», ha confirmado Karlos Arguiñano. Un dato que muy pocos sabían, pues hasta ahora cabía pensar que existía un mayor desfase entre el momento de la grabación y su emisión como suele ocurrir con programas enlatados como el suyo. Es lo normal que espacios que no son en directo como ‘Pasapalabra’ se rueden con varios días o incluso varias semanas de antelación. Lo mismo que sucede con las series.