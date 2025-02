Karlos Arguiñano responde a una de las preguntas que más se repiten de lo que ocurre en su programa

Día tras día, Karlos Arguiñano continúa sorprendiendo a los espectadores de 'Cocina Abierta' en Antena 3 con sus ingeniosas bromas y recetas. Pero tras más de 15 años creando platos ante las cámaras, muchos de los televidentes continúan formulando la misma pregunta: ¿Qué ocurre con la comida después de la emisión? Y al parecer, el propio chef lo desveló hace algunos años con todo lujo de detalles.

"Aquí no se tira nada", ha asegurando en más de una ocasión el vasco ante los espectadores mientras saltaba de ingrediente en ingrediente entre los fogones de su cocina abierta. Con un número de recetas incontable a sus espaldas, ha sido Atresmedia el encargado de recuperar un vídeo de archivo del cocinero en el que explicaba qué se hace con la comida una vez finalizan el programa.

Karlos Arguiñano desvela qué ocurre con los platos que prepara en 'Cocina Abierta': "No es una leyenda urbana"

Cabe recordar que ya en una ocasión, Karlos Arguiñano respondió a los rumores en su visita a 'Liarla Pardo', el programa que Cristina Pardo solía presentar en La Sexta. "Hay una leyenda urbana que dice que cuando terminas de cocinar los trabajadores se comen la comida que haces", señaló la periodista directamente. "No es una leyenda urbana, es la verdad. Haces una cazuela y están todos oliendo", aseguró el chef.

El vasco explicó entonces que, según se apagan las cámaras, el equipo de 15 personas que tenía por aquel entonces, comenzaba a degustar las creaciones que Arguiñano había cocinado ante la audiencia. Pero no es la primera vez que el chef explica el destino final de la comida, ya que hace unos cuantos años lo explicó de forma completamente transparente.

"¿Qué hacemos con las comidas que preparamos? Pues aquí ya sabéis que no se tira nada chavales. Aquí se come todo, todo y rico, rico", asegura Karlos Arguiñano en un vídeo recientemente recuperado por la cuenta de archivo de Atresmedia. "Mucha gente me suele preguntar qué hacemos con todo lo que cocinamos. Pues, ¿qué os parece que hacemos? ¿Habéis ido alguna vez a un Aquarium? ¿No habéis visto a los peces cómo hacen? Pues aquí están todos así", confesó el cocinero.

Cabe destacar que el equipo del programa tiene terminantemente prohibido tocar ninguno de los platos antes de que el chef de por concluida la preparación de las recetas. Así, se confirma la "leyenda urbana" sobre el popular espacio de cocina y se desecha cualquier teoría de que el espacio de Antena 3 haga un malgasto de la comida empleada durante la grabación.