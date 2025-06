'Tu cara me suena' ya tiene al primer finalista tras coronar a la misma ganadora por quinta vez en semifinales

'Tu cara me suena 12' oficializó su entrada en la recta final de la edición durante su doceava gala de este viernes, en la que coronaron a la primera finalista que la semana que viene no tendrá que someterse al veredicto del jurado. Si bien Bertín Osborne y su acompañante sorprendieron como Bradley Cooper y Lady Gaga en 'Shallow', Rocío Durcal fue una tarea demasiado exigente para Gisela Lladó.

El oro de la noche fue a parar, por tercera vez consecutiva y quinta vez en total, a las manos de Melani García, que logró clasificarse directamente a la final tras su aplaudida imitación del ganador de Eurovisión 2025. El segundo puesto fue a parar por primera vez a Goyo Jiménez, que deslumbró como Tommy Cash, mientras que el bronce de la noche quedó reservado para Mikel Herzog Jr como Camilo.

Goyo Jiménez da la sorpresa como Tommy Cash con su 'Espresso Machiato' y Ana Guerra decepciona como Gloria Estefan

Este viernes, Goyo Jiménez fue el encargado de abrir la última gala de ‘Tu cara me suena 12’ antes de decidir qué concursantes se enfrentarán en la gran final del concurso. Y aunque cuando descubrió que Tommy Cash era su reto de la semana, hacer uso de su baza de cómico pareció la mejor opción para pasar desapercibido una gala más, en esta ocasión, fue su ticket directo hacia lo más alto del ranking por primera vez en la edición.

El humorista rozó la victoria gracias a su número eurovisivo recreando con todo detalle, melena y traje incluídos, la viral puesta en escena de ‘Espresso Machiato’, que se alzó como uno de los grandes favoritos de la última entrega del festival, acumulando versiones y parodias tras su actuación. “Te lo tengo que agradecer toda la vida, porque he podido ver la actuación que no pude vivir en directo en Eurovisión. Yo quiero que ganes la gala de hoy, te voy a poner un 12”, sentenció Àngel Llàcer.

“La imitación ha sido brillante”, añadió Manel Fuentes, que daría entonces la bienvenida a ‘Tu cara me suena 12’ una de las primeras clasificadas de la semana pasada, que no corrió la misma suerte este viernes. Cuando el pulsador otorgó, tras un robo, el reto de Gloria Estafan a la canaria, parecía que se iba a enfrentar a un número sin demasiados riesgos a las puertas de la final.

Manu Baqueiro revoluciona 'Tu cara me suena 12' como la Paulina Rubio más desenfadada

Sin embargo, pese a sus mejores esfuerzos de clavar los movimientos de la cubana con toda una banda y bailarines de fondo, su interpretación de ‘Hoy’ no estuvo a la altura del jurado ni del público de plató. “Es muy difícil cantar este tipo de canciones, porque si no tienes un oído privilegiado… Eso hay que sentirlo, y Gloria Estefan tiene algo que es muy suyo, esa voz cubana. Esa gente tiene un deje especial en la voz y tú lo has hecho muy bien”, señaló Lolita sin desvelar la baja puntuación que le otorgaría más tarde.

Quién llegó al escenario sin valoraciones ni puestos en la final en mente fue Manu Baqueiro, que una semana más cumplió su papel en ‘Tu cara me suena 12’ regalando uno de los números más desternillantes de la noche transformado en Paulina Rubio. Con un conjunto rosa, melena rubia y una botella de tequila en mano, el actor se arrancó a interpretar su versión más desenfadada de ‘Te quise tanto’.

Tras arrastrarse por el suelo magrearse con sus compañeros de banda y agitar su pelo rubio con los ventiladores de plató, el concursante que ha custodidado el fondo del ranking durante toda la edición se preparó para su sentencia. “Menudo trabajazo, menuda currada de voz, yo pensaba que era playback. Has estado muy bien, se nota que lo has trabajado, además vas al gimnasio y no te has ahogado en ningún momento. Qué coreografía, qué trabajo actoral”, subrayó Flo con sorna.

Gisela Lladó no sorprende como Rocío Durcal y Esperansa Grasia se hunde por culpa de Bad Bunny

Y si Manu Baqueiro tenía claro cuál iba a ser su destino en la doceava gala de ‘Tu cara me suena 12’ desde el principio, en el caso de Gisela Lladó, Rocio Durcal le provocó un duro desengaño a la hora de las valoraciones. Tan exigente como cada semana, la catalana comenzó su actuación desde el exterior del plató embutida en un vestido de encaje azul y flores en mano que replicaba a la perfección el vídeo original de la folclórica.

Así, la concursante acostumbrada a ostentar los primeros puestos de cada gala, irrumpió finalmente en el escenario en lo que parecía un puesto de flores mientras interpretaba ‘Los nardos’ en un número que se quedó a medio gas para más de un miembro del jurado. “Rocío para mí ha sido una de las mejores artistas que ha dado este país, yo no puedo ser ecuánime, sí puedo serlo con tu trabajo, tus ganas y la perfección que siempre llevas y el corazón con el que haces las cosas, pero es que imitar a alguien tan grande…”, señaló Lolita dejando ver su decepción con el resultado final de la cantante.

Fue entonces cuando Esperansa Grasia tomó el escenario de ‘Tu cara me suena 12’ para convertirlo en un salón de salsa al ritmo de ‘Baile inolvidable’ transformada en Bad Bunny. Con un traje turquesa XL y su mejor intento de clavar la característica voz del puertorriqueño, la tik toker se dio de bruces con la realidad al final de la noche al regresar al fondo del ranking tras varias semanas adelantando a varios de sus compañeros en la carrera por la final.

Mikel Herzog Jr regresa a lo más alto con Camilo y Bertín Osborne sorprende en 'Shallow'

“Te lo has gozado porque se nota que te mola pero es verdad que los graves son muy complicados. Te ha pillado un poco el toro, pero creo que la intención sí que la tienes, siempre le pones al 100%”, aseguró Chenoa sin adelantar que la humorista quedaría en la antepenúltima posición de la noche, bastante lejos de su tercer puesto del último viernes como Ku Minerva.

Quién rompió su cadena de mala suerte en ‘Tu cara me suena 12’ gracias a su brillante imitación fue Mikel Herzog Jr, que tras varias semanas sin sorprender al jurado, rozó la victoria de este viernes con su número como Camilo. El actor recreó la actuación del colombiano en la Puerta De Alcalá con todo detalle, bailando y cantando entre un jardín de flores que dejó boquiabierto al jurado. “Creo que has conseguido el buen rollo de Camilo con todos los ingredientes, la voz, bailar… te lo has pasado muy bien”, sentenció Chenoa.

Y aunque el actor firmó el tercer puesto de la noche, no sería el único en impresionar al jurado, ya que Bertín Osborne sacó toda la munición posible al formar equipo con Marian Gómez para dar vida al mágico dueto de Bradley Cooper y Lady Gaga en ‘Shallow’. Transformados en los protagonistas de ‘Ha nacido una estrella’, el cantante de rancheras y su acompañante avanzaron al escenario tímidamente como los personajes de la taquillera película.

Yenesi convierte el escenario en un carnaval al ritmo de Nicki Minaj

Así, el escenario de ‘Tu cara me suena 12’ se transformó en el multitudinario concierto de Jackson Maine y Ally, removiendo tanto al público como al jurado con la interpretación del concursante, pero también con el rendimiento de la invitada al ponerse al nivel de Lady Gaga en su nota final. “Quiero daros la enhorabuena a los dos. A Bertín porque de verdad, parece que has estado aquí toda la vida. Me ha gustado mucho lo que has hecho, aunque es verdad que es una canción donde Lady Gaga canta más que él, pero le has echado ganas”, aseguró Lolita entre aplausos.

Entonces, llegó el turno de Yenesi, que durante la recta final de la noche, logró trasladar el concurso de Antena 3 al carnaval de Trinidad entre plumas y bailarinas al ritmo de Nicki Minaj. La tik toker arrancó su número subida en la mesa del jurado al ritmo de ‘Pound the alarm’ para ofrecer su versión más enérgica y esmerada de Nicki Minaj. Una actuación que puso a bailar a todo el plató y que culminó con una clara respuesta por parte de los jueces.

“Yo quiero que mi vida sea siempre así, te necesito en mi vida todo el rato, este ritmo. Maravillosa, te felicito de corazón por lo que has hecho en este plató”, señaló Llàcer visiblemente sorprendido por el nivel de su actuación a estas alturas de ‘Tu cara me suena 12’. “Creo que ha sido una de tus mejores actuaciones de toda la temporada”, añadió Flo, adelantando la buena puntuación que recibiría por parte de todos.

Melani García se hace con su quinta victoria en 'Tu cara me suena 12' y se hace con su puesto en la final

Pero una semana más, la victoria quedó reservada para la única concursante que logró crear un ambiente cargado de magia durante su imitación, y esa fue Melani García por tercera semana consecutiva. Cuando la joven descubrió que debía convertirse en Johannes Pietsch, el ganador de Eurovisión 2025, supo que su avanzada técnica en el registro de ópera sería su arma secreta para el reto de esta semana.

Sin embargo, más allá de la calidad de su interpretación vocal, la benjamina de ‘Tu cara me suena 12’ logró traspasar la pantalla con una elaborado número en blanco y negro, con un barco como protagonista y todo un viaje de emociones con su interpreración. “Me ha parecido espectacular, lo que he visto hoy ha sido un despliegue de medios… Donde todo el mundo ha remado para que esto sea único, y para eso necesitamos a artistas únicos como eres tú. Eres única y harás lo que te dé la gana en la vida, porque tienes el talento para llegar donde tú quieras, y es una maravilla que este programa se junte con artistas como tú”, sentenció Llàcer poco antes de proclamar su quinta victoria en el programa, cuyo premio cedió a Goyo Jiménez en esta ocasión.

Así, Manel Fuentes comunicó a Melani García que la semana que viene estará exenta de las valoraciones del jurado de ‘Tu cara me suena 12’, sin tener que pasar por el pulsador este viernes, pues será ella quién decida cuál será el artista al que imitará en la gala 13. Una entrega que servirá de antesala a la gran final del 11 de julio, en la que se decidirán los otros 4 finalistas de la edición.

Votos del jurado:

Goyo Jiménez: 47

Melani García: 45

Mikel Herzog Jr: 38

Bertín Osborne: 33

Yenesi: 33

Ana Guerra: 31

Gisela Lladó: 24

Esperansa Grasia: 19

Manu Baqueiro: 18

Votos del público:

Melani García: 12

Goyo Jiménez: 11

Mikel Herzog Jr: 10

Yenesi: 9

Bertín Osborne: 8

Gisela Lladó: 7

Ana Guerra: 6

Manu Baqueiro: 5

Esperansa Grasia: 4

Votos del jurado+público: