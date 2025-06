Ya hay fecha exacta para la gran final de 'Tu cara me suena' en Antena 3 que elegirá al ganador en directo

Tras el final de 'Supervivientes' y de que 'MasterChef' diga adiós el próximo lunes solo queda otro de los grandes formatos, con permiso de 'La Voz Kids', por despedirse de la audiencia. Hablamos de 'Tu cara me suena 12', que ya tiene fecha para su gran final.

Después de que este viernes Antena 3 emita la primera semifinal en la que conoceremos al nombre del primer finalista, la cadena de Atresmedia ya ha decidido que la final de 'Tu cara me suena' sea el próximo viernes 11 de julio según avanza Vertele. Es decir quedan solo tres semanas para que conozcamos quién será el ganador/a de esta edición.

Al igual que en otras ediciones, la gran final de 'Tu cara me suena 12' se celebrará en directo, por lo que será el público desde sus casas quién decida cuál de los cinco finalistas merece el premio como ganador/a de la edición del programa que presenta Manel Fuentes.

La gran favorita es Melani pues ha sido la concursante que más veces ha ganado las galas semanales. En concreto, la ex representante de España en Eurovisión Junior 2019 ha ganado en cuatro ocasiones seguida de Mikel Herzog Jr. que lo ha hecho en tres. Los otros concursantes que han ganado una gala han sido Ana Guerra, Gisela, Bertín Osborne y Esperansa Grasia. Mientras que Manu Baqueiro, Goyo González y Yenesi no han conseguido alzarse con el premio por ahora y no parece que vayan a pasar a la final.

De este modo, será el viernes 11 de julio cuando conozcamos en directo la decisión de la audiencia y quién tomará el relevo de David Bustamante como ganador. Ese día 'Tu cara me suena' cerrará su duodécima edición tras haber vuelto a arrasar en la noche de los viernes con una media del 21,2% de cuota y 1.762.000 espectadores,