Melani García desvela su secreto para ganar 'Tu cara me suena' tras otra imitación de "matrícula de honor"

Melani García continúa postulándose como una de las claras ganadoras de 'Tu cara me suena 12' a pocas semanas de iniciar la recta final del concurso en Antena 3. La intérprete se hizo con su cuarta victoria de la edición este viernes gracias a su impresionante imitación de The Cranberries, y no dudó en compartir con el jurado el secreto detrás de sus magistrales números.

Si bien parecía que Mikel Herzog Jr llevaba la delantera a sus compañeros en número de victorias, en pocas semanas la benjamina de la edición ha logrado ponerse a su altura y superarlo con aclamadas imitaciones como la de Beyoncé, Shakira y este viernes The Cranberries, que le ha otorgado su cuarto premio, al que por segunda semana consecutiva renunció para otorgárselo a uno de sus compañeros.

Melani García triunfa como The Cranberries y cede su premio a Manu Baqueiro

"Has estado con todas las técnicas habidas y por haber en cuestión de segundos, no te ha faltado detalle. Corporalmente estabas igual que ella, a parte la estabas disfrutando y eso se nota. Eres un tipo de cantante muy especial y de verdad... matrícula de honor", sentenció Chenoa.

"¿Cómo lo haces? ¿Cuántas veces estudias la canción durante la semana? Yo lo quiero saber", le ha preguntado incrédulo Àngel Llàcer a Melani para conocer su truco para prepararse. "No sé… Yo me miro el vídeo muchísimo. No tanto de cantar, es más estudiarlo, pillar la voz, porque se me puede cansar la voz y tampoco es bueno".

El jurado ha concluido que la joven artista tiene "un oído privilegiado" antes de otorgar la lluvia de doces que Melani García recibiría una semana más, a excepción del 11 de Lolita, que premió con la máxima puntuación a Ana Guerra este viernes.

Manu Baqueiro, Melani García y Manel Fuentes en 'Tu cara me suena 12'

Y antes de pasar por el pulsador y deleitar a la audiencia una vez más con su esmerada versión de 'Zombie', la concursante paralizó la emisión para anunciar que, una vez más, estaba dispuesta a renunciar a su premio para entregárselo a otro de sus compañeros, como ocurrió la semana pasada con Yenesi. "Los vamos a mandar a Manu Baqueiro, quiero hacerte este regalo porque todos hemos tenido la oportunidad de donar en una gala y tú no", explicó la joven.

"Muchas gracias, me emociono muchísimo. Es un detalle precioso porque está muy jodido que yo gane una gala, yo lo intento pero esto no es lo mío. Le voy a dar una alegría a la organización Hambre cero, ellos están cuando hace falta estar en Ucrania, en Gaza, están plantando olivos, siguen con la DANA", anunció el actor después de que Melani García le otorgase los 3.000 euros de la noche para su causa benéfica.