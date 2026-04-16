'La ruleta de la suerte' anuncia un especial en la programación de Antena 3 por su 20 aniversario

Pocos programas pueden presumir de cumplir 20 años en televisión y más con los tiempos que corren donde cada vez menos gente consume la pequeña pantalla. Por eso, que un concurso como 'La ruleta de la suerte' celebre su 20 aniversario siendo uno de los programas más vistos de la televisión cada día es todo un hito.

Y por ello, Antena 3 celebrará esta efeméride con un programa especial del concurso presentado por Jorge Fernández y Laura Moure este viernes 17 de abril en su horario habitual a partir de las 13:50 horas justo después de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'.

'La ruleta de la suerte' cumple 20 años en plena forma pues en esta temporada registra un 21,6% de cuota de pantalla, con una media de 1.564.000 espectadores y más de 3.137.000 espectadores únicos. Lo que supone su segunda mejor temporada desde 2009.

Asimismo, el concurso es líder indiscutible en su franja y es el espacio que mayor ventaja saca a sus competidores y el de mayor cuota desde la temporada 2022/2023. En concreto, encadena el liderazgo mensual de forma consecutiva desde mayor de 2020, un logro al alcance de muy pocos formatos en la televisión actual.

Así será el especial de 'La ruleta de la suerte'

Para celebrar su 20º aniversario, 'La ruleta de la suerte tiene preparado un programa muy especial para este viernes 17 de abril. Una fiesta de cumpleaños que contará con música, sorpresas, paneles especiales y un recuerdo en imágenes de estos veinte años.

Para la ocasión, el concurso incorporará mecánicas exclusivas: cada concursante contará con un logo especial del aniversario que, de conservar hasta la final, podrá suponer hasta 20.000 euros adicionales; habrá un gajo conmemorativo con función específica en el juego y una tarjeta especial de 20.000 euros en la ruleta final. Además, el público llevará camisetas especiales conmemorativas del 20 aniversario y la grada se dividirá por colores, azul, rojo y amarillo.

Los concursantes que participarán en este especial serán Álvaro García, zaragozano afincado en Sevilla y responsable de mantenimiento aeronáutico militar; Elena Ramos, trabajadora social de Tudela; y Jessi Herrera, granadina vinculada a un teatro municipal, tres participantes que afrontarán esta entrega con el objetivo de llevarse un gran premio en una cita muy especial para el programa.