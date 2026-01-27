Exclusiva: Atresmedia decide la continuidad de uno de los grandes formatos de entretenimiento en su programación

Atresmedia sigue apostando fuerte por los concursos. Tras lanzar la octava edición de 'Atrapa un millón' con Manel Fuentes, la cadena ha decidido renovar otra de sus grandes apuestas en el terreno del entretenimiento. Así, tal y como ha podido saber El Televisero, el grupo ya trabaja en la tercera edición de 'La ruleta de la suerte Noche'.

De esta manera, la versión nocturna del concurso contará con nuevas entregas después de haber cerrado su segunda edición como líder de la noche de los sábados antes de dar su relevo a 'Atrapa un millón' confirmando su gran éxito en su salto a las noches.

Y es que la segunda edición de 'La ruleta de la Suerte Noche' cerró con una media del 11,2% y 1.143.000 espectadores, lo que supuso un crecimiento de 1,3 puntos y más de 72.000 espectadores con respecto a su primera edición en el prime time de los sábados.

Cabe destacar además que de sus doce entregas, 'La ruleta de la suerte Noche' lideró en hasta once ocasiones llegando incluso a superar el 12% en dos emisiones, ganando tanto a 'Got Talent España' como a 'Bailando con las estrellas' en Telecinco.

Con la renovación de 'La ruleta de la suerte Noche', Atresmedia confirma su gran apuesta por los concursos para el prime time de Antena 3 después de que también haya renovado 'Juego de pelotas' como avanzamos en El Televisero en exclusiva y 'El 1%' por una tercera temporada. Además cabe decir que Antena 3 todavía tiene guardados los estrenos de la segunda temporada de '¡Salta!' así como 'Congelados' con Ángel Llàcer, que también conducirá 'Una fiesta de muerte', y '99 to beat' con Miki Nadal.

Así funciona 'La ruleta de la suerte Noche'

'La ruleta de la suerte Noche' incorporó nuevos gajos en su segunda edición como el 'Se lo doy' y 'Me lo quedo' así como el nuevo gajo 'Quiebra-5000-Quiebra', inspirado en su versión matinal de 1.000 euros, que ofrece la posibilidad de ganar 5.000 euros o perderlo todo en un solo giro. Una apuesta arriesgada que aumentará la adrenalina y el espectáculo en cada programa.

Además, a partir del primer tercio del programa se añadirá un gajo de 25.000 euros a la ruleta y se irán añadiendo progresivamente hasta cuatro gajos. Si un concursante cae en un gajo de 25.000 no suma nada en el momento, pero si no cae en quiebra en lo que queda de programa y va a jugar la ruleta final, se añadirá en la ruleta final un sobre de 25.000 euros. Si un concursante tiene dos gajos, habrá un sobre de 50.000 euros y si tiene tres o cuatro, 75.000 o 100.000, respectivamente.

Completan la ruleta los gajos normales de juego, que van desde 25 hasta 2.000 euros, además de los clásicos gajos de 'Quiebra', 'Pierde turno' y el 'Comodín', que el concursante puede levantar si cae en él para conservar su oportunidad en el panel. Con esta combinación de gajos tradicionales y nuevas incorporaciones, 'La Ruleta de la Suerte Noche' eleva la emoción y la tensión de cada partida, garantizando un espectáculo televisivo lleno de ritmo, sorpresas y grandes premios.

Las vocales, al igual que en la primera temporada, costarán 300 euros, por lo que habrá que pensarse muy bien cada intento de acertar. La versión prime time incluirá un Panel con Crono, en el que el tiempo será un elemento clave. En esta prueba, las vocales serán gratuitas y el concursante que consiga resolver el panel dentro del límite marcado se llevará 2.000 euros.

Otra de las grandes novedades de esta temporada es la Triple Prueba Musical, una dinámica inédita en la versión diaria que supone la segunda intervención de la banda durante el programa. En esta prueba, los concursantes deberán resolver paneles con el título de una película o una serie de televisión, guiándose por la melodía que la banda interpretará en directo como pista. A diferencia de una prueba de velocidad convencional, el panel se mostrará letra a letra, desapareciendo antes de que aparezca la siguiente, lo que aumenta la dificultad y la emoción del juego. La banda tocará la melodía de la banda sonora como pista para resolver el panel. El premio de cada prueba de velocidad es de 1.000 euros. Si un concursante gana las tres, los 3.000 euros se convierten en 6.000, por ser una triple prueba de velocidad.

La ruleta final será el momento más emocionante de la noche. Y es que los sobres tendrán un valor que va desde los 5.000 hasta los 20.000 euros. Además, si un concursante consigue llegar a la prueba final con los gajos de 25.000 euros distribuidos en los paneles anteriores podrá añadir hasta 100.000 euros a su premio.