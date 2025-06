Incredulidad mayúscula ante lo visto con Melani García en 'Tu cara me suena': "La mejor de la historia"

'Tu cara me suena 12' enfrentó este viernes su décima gala, y a estas aturas de la edición, resulta más que evidente que Melani García se ha ganado un puesto en la recta final. Para demostrarlo, la benjamina de la edición, que celebró su 18 cumpleaños en plató esta semana, decidió dejar al jurado y al público boquiabiertos una vez más con su imitación más esmerada de Shakira.

Minutos antes de celebrar su mayoría de edad junto a sus compañeros de programa soplando las velas sobre el escenario, la que fue representante de España en Eurovisión Junior elevó aún más el listón con uno de sus mejores números de la edición. Transformada en la Shakira morena de 1998, la joven intérprete emergió a escena junto a una banda que la acompañaría con 'Inevitable'.

Las redes se rinden ante Melani García tras su magistral imitación de Shakira en 'Tu cara me suena 12'

Y desde que puso un pie en el escenario y comenzó a replicar los manierismos de la artista y su distintivo tono de voz, no quedó duda de que el oro de la noche iba a caer en manos de Melani García una vez más. "Confieso que soy muy fan de Shakira y yo creo que estamos ante la mejor imitación de Shakira de la historia, de este programa y de todos los programas", sentenció Manel Fuentes entre aplausos.

"En otras galas he sacrificado tu 12, porque siempre te los has merecido, gala tras gala no has fallado, pero los he querido repartir. A partir de aquí ya, no tienes rival. Eres un descubrimiento para mí, y a la primera que saques álbum, yo soy la primera que me lo llevo", añadió Chenoa durante el momento de las valoraciones, consciente de que este viernes habría otra lluvia de doces para la intérprete al igual que ocurrió tan solo hace dos semanas cuando se proclamó con su segunda victoria como Beyoncé.

Aluvión de aplausos a Melani García tras su imitación de Shakira en 'Tu cara me suena 12'

Y los espectadores en redes sociales no tardaron en reaccionar al esmerado número que Melani García protagonizó este viernes, con el que conseguiría su tercera victoria de la edición. Sin embargo, la joven tuvo un bonito gesto y decidió otorgar su premio de la noche a Yenesi, para que su compañera pudiese destinar, al menos en una ocasión, dinero para su causa benéfica.

Es que como Melani no gane esta edición será un ROBO #TCMS — Gonfon3 (@fonCg001) June 13, 2025

Melani es muy muy buena #TCMS — Viva Saludable! (@Vidasaludable8) June 13, 2025

En shock con la imitacion de Melani, es clavada a Shakira 🤯🤯🤯 #TCMS — Lucía (@LuciaaPortillo) June 13, 2025

Joder es que esta clavada, esta niña es de otro planeta #TCMS — Mατεο ❤️💙 (@itsMat_24) June 13, 2025

Se viene la actuación de la noche !



Y de la edición !



Enorme Melani !#TCMS pic.twitter.com/zm54Cl3vCV — Art BMG photo (@bmg_art89724) June 13, 2025

Ha clavado la voz de Shakira. Como no gane es un tongazo



QUE CRACK. #TCMS — kiwii🦋 🖤 (@_KiwiiRP) June 13, 2025

Lo de Melani es de otro mundo #TCMS — 🏳️‍🌈— Didi Gee —🏳️‍🌈 (@DiDi_Bcn) June 13, 2025

Lo de Melani es muy fuerte... #TCMS — . (@crirams) June 13, 2025

Melani clavándolo de nuevo. Es que es impresionante. Da igual cuando leas esto. #TCMS — Fran Justicia (@franjusticia) June 13, 2025

Estoy shockeada con Melani, es un robot o algo#TCMS — Frau ۞ (@gregoriaserra) June 13, 2025

Melanie lo está haciendo igualito, es increíble #TCMS — miriam 🌸 (@itsmiriam01_) June 13, 2025

Melani es una de las mejores concursantes

de la historia de Tu Cara Me Suena #TCMS pic.twitter.com/006Mo0tYXR — adri (@detrankis_) June 13, 2025

Es que wow sin palabras #TCMS — Mατεο ❤️💙 (@itsMat_24) June 13, 2025

Melani es la nueva Roko es raro que falle una imitación y está Shakira no está de 12 está de 100 #TCMS — Vaness 💜 (@vampi41) June 13, 2025

Lo de Melani que acaba de ser? @_melaniofficial

Sin palabras #TCMS — Reetuu__💢 (@MarcosRetuerto) June 13, 2025