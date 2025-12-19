Karlos Arguiñano (77 años), chef de Antena 3, revela su peor momento económico: "La televisión me salvó"

Este jueves, 18 de diciembre, 'El Hormiguero' ha emitido su último programa del año. Lo ha hecho recibiendo al cocinero televisivo por excelencia, Karlos Arguiñano, quien ha acudido al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo libro de recetas, 'Cocina para todos. Las 560 recetas que nunca fallan'.

Además de triunfar como cocinero, también lo hace en la televisión, donde ya lleva la friolera de 36 años. "¡Y voy a seguir!", advertía durante su visita a 'El Hormiguero', dejando claro que, en su mente no está el jubilarse. En su programa 'Cocina abierta', de Antena 3, lanzaba hace poco una reflexión: "No voy a decir que estoy empezando… Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto voy a durar. 2, 3 o 5 años… No lo sé todavía".

Actualmente, 'Cocina abierta' es uno de los buques insignia de Antena 3. Sin embargo, la carrera televisiva de Karlos Arguiñano no siempre fue un camino de rosas. Tal y como ha recordado él mismo en el programa de Pablo Motos, le echaron de la cadena vasca ETB tras "200 programas de gran éxito". "Me quedé en la calle, pero directamente me acerqué a Telenorte y me adoptaron allí. Y tuve tal suerte que a los seis meses me pasaron a La 1 de TVE", recuerda.

Karlos Arguiñano revela que ha rodado un documental donde ahondará en el peor momento de su vida

Esta fue su irrupción en la televisión nacional, donde se convirtió en todo un referente, con su particular manera de cocinar al mismo tiempo que contaba chistes o anécdotas para entretener a su audiencia. El cocinero vasco también recordó en 'El Hormiguero' la que fue la peor etapa de su vida, cuando estuvo al borde de la ruina. Una época de la que hablará con más detalle en el documental que está preparando sobre su vida, tal y como desveló en primicia en el programa de Antena 3.

"Hemos rodado unas cuantas jornadas en Argentina, porque estuve cinco años allí, y todavía nos queda recorrido. Es un documental sobre la vida de Arguiñano desde su niñez. Creo que sabéis muchas cosas mías, pero no todas", explicó a Pablo Motos. "Conocemos mucho de tu historia de éxito, pero no sé si recuerdo que en los 80 casi te arruinas, ¿no?", comentó el presentador, introduciendo así el tema.

Ante esto, el cocinero comentó qué sucedió para acabar en esa complicada situación: "Pedí un crédito de 250 millones de pesetas, que no tenía nada yo. Luego vino una crisis y pasé muchos apuros, como les pasará a muchos que montan empresa y piden un crédito importante". "De los 250, 200 para la obra, 25 para la obra y otros 25 para ir tirando", explicó Karlos Arguiñano.

Gracias a la televisión consiguió mejorar su situación. "¿Te salvó?", le preguntó Motos. A lo que su invitado contestó afirmativamente: "Me salvó y aquí estoy, desde hace casi 40 años. Voy para 80 y sigo aquí, dale que te pego". Durante su visita, el valenciano también le ha preguntado por su secreto para "estar tan joven, tan lozano y tan relajado". Él ha revelado que practica watsu, una "gimnasia que se hace en piscina climatizada. Sales absolutamente relajado. Quieres repetir".