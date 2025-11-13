Karlos Arguiñano echa sal a la herida al soltar este dardo tras ganar Juan del Val el Premio Planeta

Karlos Arguiñano sigue con energía y con ganas de seguir trabajando a pesar de sus 77 años. Es más, tras estrenar la nueva temporada de 'Cocina abierta' en Antena 3, el cocinero también ha lanzado su nuevo libro de recetas 'Cocina para todos'. Y ha sido en su presentación cuando el cocinero no se ha reprimido en sumarse a la polémica por el Premio Planeta de Juan del Val.

Una nueva colección con la que pretende repetir el gran éxito de las anteriores. Y es que los 11 recetarios que ha publicado con la editorial Planeta han sido un triunfo en ventas con 1,5 millones de ejemplares vendidos, lo que sin duda le confirma como un fenómeno editorial en torno a la cocina.

Y es que el cocinero vasco es uno de los rostros televisivos más queridos por el público. Tras la presentación de este nuevo recetario, Karlos Arguiñano no dudó en tirar de ironía al hablar de la polémica en torno a la victoria de Juan del Val en el Premio Planeta 2025 por ser un rostro de Atresmedia.

"Cualquier día me cae el premio Planeta si seguimos así. En cuanto aprenda a escribir, empiezo", soltó Karlos Arguiñano a modo de pulla ante las críticas que ha recibido su compañero de cadena por haber ganado el galardón que otorga un millón de euros por su nueva novela 'Vera, una historia de amor' por ser un rostro de Atresmedia.

En 'Cocina para todos', Arguiñano incluye 560 recetas pensadas para el día a día. "A veces, por falta de tiempo o de práctica, pensamos que la cocina nos ‘roba’ horas o que requiere de un talento especial, pero existen infinidad de recetas sencillas y riquísimas que nos demuestran lo contrario. En Cocina para todos he reunido esos platos salvavidas que se preparan en un santiamén, así como recetas más elaboradas para cuando te apetezca darte un homenaje", añade.