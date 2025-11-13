Juan del Val, enrabietado, levanta ampollas al señalar a los culpables de lo que le ha sucedido con su Premio Planeta

Juan del Val ha asistido al estudio de 'Espejo Público' para promocionar la novela por la que ha recibido el Premio Planeta 2025. Y en su aparición ha hecho frente a las numerosas críticas que ha recibido, con muchas voces cuestionando su valía como escritor y señalando nepotismo por ser un rostro de Atresmedia.

"Juan, tú eres un hereje a quien quieren lapidar en la plaza pública porque has cometido un pecado capital, que es gustar a tu público y vender muchos libros", le ha espetado con sorna Susanna Griso nada más recibirlo en el plató del matinal de Antena 3.

"Llevar a la gente a las librerías es un pecado que hay que perseguir según algunos. Yo acepto todas las críticas naturalmente, pero gestiono mucho peor el odio. Un odio infundado además porque no va a ninguna parte", ha lamentado Juan del Val.

"Hay mucha rabia y resentimiento", ha recalcado la presentadora de 'Espejo Público'. "Lo percibo en titulares, en determinados artículos, pero en ningún caso en la calle ni en la respuestas que está teniendo la novela". En ese momento, el televisivo se ha vanagloriado de que 'Vera, una historia de amor' ya va por la cuarta edición.

Acto seguido, Juan del Val ha señalado a los culpables, según él, de esta campaña de desprestigio que viene sufriendo: "Luego hay otra vía, que tiene que ver con los medios de comunicación, de gente que opina, que está en su derecho, pero me da la sensación de que preocupantemente cada vez están más alejados de la realidad".

"Ladran, luego cabalgamos. Si a mayor crítica, más venta... algo se está haciendo bien", ha apostillado en ese sentido Susanna Griso. "Dale un disgusto a tus detractores. ¿Estás con la siguiente ya no?", ha bromeado con retranca Rubén Amón.

Por su lado, Gema López, muy directa, le ha preguntado: "Después de lo que te han dado, ¿te animas a la siguiente?". A lo que Juan del Val ha respondido rotundo: "Naturalmente. Si es que lo que me han dado es un ruido que se ha generado y yo lo miro con perspectiva. Me parece previsible, casi todos son muy previsibles, lamentablemente previsibles. Y, a partir de ahí, yo voy a seguir escribiendo novelas mientras el público quiera que escriba", ha sentenciado.

Por último, Miquel Valls se ha interesado por si le ha llegado a la cuenta corriente el premio (de algo más de medio millón de euros tras la aplicación de impuestos). "No, todavía no. Esto va... pero me fío plenamente", ha contestado el tertuliano. "Llevará un trámite, llevará un tiempo, pero no pasa nada. Y no sé en qué me lo voy a gastar, pero me lo voy a gastar. Me lo gastaré en cosas que me hagan bien", ha añadido para concluir.