El importante anuncio de Antena 3 ante el regreso de Karlos Arguiñano a la pantalla con nuevos programas

Karlos Arguiñano tiene todos los ingredientes listos para su regreso a la 'Cocina Abierta' de Antena 3. El cocinero retomará su espacio culinario en la cadena tras las vacaciones de verano con nuevas recetas y multitud de platos con los que amenizar la llegada de la hora de comer. Así, el chef de Atresmedia por excelencia comenzará su nueva temporada el próximo lunes 15 de septiembre a partir de las 13:15 horas.

Pasan los años y Arguiñano continúa conquistando seguidores con su inconfundible estilo del humor, que sumado a los suculentos platos que prepara cada día ha convertido a su espacio de Antena 3 en el programa de cocina de referencia en televisión. El vasco cumple 15 años de emisiones este septiembre, y ya tiene toda una tanda de nuevas recetas preparadas para su regreso esta temporada.

Karlos Arguiñano regresa a Antena 3 con 'Cocina Abierta' a partir del lunes 15 de septiembre

Junto a Joseba y Eva Arguiñano, su hijo y su hermana, el cocinero retomará los fogones una temporada más para seguir mostrando a los espectadores paso a paso como elaborar deliciosos platos de todo tipo. Sin embargo, el futuro de Karlos Arguiñano en televisión comienza a estar en duda según se acerca 2026.

Cabe recordar que durante una visita del chef a 'El Hormiguero' en 2023, el vasco aseguró que "había firmado para dos años" con Antena 3, asegurando su estancia en la cadena al menos durante 2025 y 2026. Sin nuevas actualizaciones sobre su compromiso con el grupo audiovisual, Arguiñano sorprendió en mayo de este año a los seguidores de 'Cocina abierta' pronunciándose sobre su jubilación.

"No voy a decir que estoy empezando… Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto va a durar: 2, 3, 5 años, no lo sé todavía. Pero no estoy acabado ni mucho menos. Estoy aquí, fresco; tampoco voy a decir como una lechuga, más bien como una acelga", aseguró en su día Karlos Arguiñano con su habitual tono bromista. Por lo que esta presente temporada podría ser la última del cocinero en televisión de no renovar su contrato con Atresmedia.