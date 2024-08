Sonia Ferrer se harta en 'En boca de todos' por lo que oye de Nacho Cano: "Sin educación..."

La imputación de Nacho Cano ha prendido en llamas la mesa de debate de ‘En boca de todos’ este jueves. El magacín de Cuatro comenzaba a repasar los temas de actualidad nacional sin saber que Sonia Ferrer terminaría enfrentándose con uno de los invitados. La periodista se enzarzó en un cruce de reproches con el abogado Joaquín Moeckel mientras debatían sobre la acusación al compositor de Mecano.

Nacho Cano se encuentra en el centro del escándalo por supuestamente contratar de manera ilegal a varios inmigrantes en su espectáculo musical ‘Malinche’. ‘En boca de todos’ ponía este jueves la polémica sobre la mesa de debate con el abogado Joaquín Moeckel, que sorprendió al salir en defensa del artista.

El letrado insistió en el programa de Cuatro en que, la mayoría de los jóvenes interrogados en el proceso de investigación han asegurado que «han sido guiados» para culpar al productor. Sin embargo, Sonia Ferrer no estaba dispuesta a permitir el lavado de imagen en el programa. «Tú, que lo sabes todo, conocerás que la Policía, en temas de inmigración, tiene que hacer una serie de preguntas para asegurarse de que, sobre todo, las mujeres no están en una situación de explotación sexual y otros casos», espetó la colaboradora.

Sonia Ferrer estalla en ‘En boca de todos’: «Es muy difícil»

Mientras Ferrer intentaba trasladar su punto de vista al abogado, este no paraba de interrumpirla e intentar hablar por encima de ella. «Es muy difícil hablar contigo, de verdad. Sin educación es muy complicado. No puedo llegar al final y menos sin gritar, no me gusta», terminó replicando la periodista, visiblemente cansada de la actitud del invitado durante el debate. Pero Moeckel no se achantó ante las quejas de la tertuliana.

Sonia Ferrer y Joaquín Moeckel en ‘En boca de todos’

«Con la misma educación que tú, que ya estoy un poquito harto de que cada vez que hablas de algo es un ‘que abusa de una señora’. Yo también conozco a alguna señora que abusa de un tío», insistió el abogado, llegando a denunciar el doble rasero de Sonia Ferrer en algunos de los temas que se discuten en el programa. Fue ahí cuando recordó el caso de una chica a la que le quitaron la bandera de España en el País Vasco.

Ante los reproches del invitado, Ferrer respondió tajante, decidida a terminar el cruce de acusaciones. «Hemos tocado ese tema dos veces y me he escandalizado igual. De ahí a pensar que todo el pueblo vasco actúa de la misma manera, lo siento, yo no lo veo», señaló la comunicadora para zanjar el tema con el abogado.