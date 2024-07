Las duras represalias para este mítico colaborador de Nacho Abad en ‘En boca de todos’

Si hay un colaborador de ‘En boca de todos’ que suele generar controversia con sus opiniones es Antonio Naranjo. El periodista y colaborador habitual tanto del programa que presenta Nacho Abad como de ‘Todo es mentira’ o ‘Y ahora Sonsoles’ la liaba hace unos días al llamar «petarda» tanto a Karol G comoa sus fans.

«A mi me llevas a los AC DC a Sevilla no a ver a esta panda de petardas, que tienen unas seguidoras aún más petardas«, llegó a decir Antonio Naranjo el pasado martes en ‘En boca de todos’. Pero lejos de quedarse ahí aseguró que «si esta petarda llena cuatro Bernabeus y los Rolling Stone no, la humanidad merece extinguirse».

Unas polémicas declaraciones que derivaron en que los fans de Karol G se echaran en tromba contra él. Este jueves, Antonio Naranjo ha querido denunciar junto a Nacho Abad las brutales represalias que está recibiendo a raíz de dar su simple opinión sobre la artista colombiana.

Y es que han sido muchos los que han tachado de «cavernícola» al periodista y le han contestado que él si que debería extinguirse. Pero más allá de estos comentarios que están a la par de las palabras que empleó el propio Naranjo, el colaborador de ‘En boca de todos’ ha recibido amenazas de muerte.

Antonio Naranjo denuncia ante Nacho Abad las amenazas de muerte que ha recibido

Así lo ha denunciado en pleno enfrentamiento con el influencer Jotawhites, que no ha dudado en criticarle por sus insultos hacia Karol G y sus fans. «Hay personas en ese plató que no han superado su edad», le soltaba el invitado a Antonio Naranjo después de que Nacho Abad le saludara.

«Ya está bien de convertir chascarrillos en un conflicto de estas características. A mí la música de Karol G me parece aburrida, fastidiosa y no pasa nada. Entiendo que la palabra puede tener otras connotaciones, pero yo no pretendía ofender a nadie«, recalcaba el periodista.

«Me han mandado más de 3.000 mensajes y 100 amenazas de muerte. Las tengo contabilizadas y denunciadas. Me han dicho que he ofendido a las mujeres, a Colombia y que soy un colonialista español que quiere repetir los mismos hechos», proseguía denunciando Antonio Naranjo ante Nacho Abad.

Finalmente, el colaborador se dejaba de tonterías y se ponía serio ante la situación que está viviendo tras criticar a Karol G. «Me han mandado amenazas muy serias y con datos personales que preocuparían a cualquiera«, concluía.