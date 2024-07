Un invitado canta las cuarenta así a Nacho Abad y acaba cortándole con la palabra en la boca

Gran tensión entre Nacho Abad y un invitado, el médico Gabriel Ruiz, en el programa de ‘En boca de todos’ de este miércoles. El espacio de Cuatro ha informado de que Miguel Bosé ha sido denunciado por promover pseudoterapias y prácticas anticientíficas junto «al falso curandero Josep Pàmies».

En el programa han indicado que varias las asociaciones han tomado acciones legales y que el Colegio de Médicos ha pedido al Gobierno balear suspender un acto que se va a celebrar este próximo viernes en Mallorca con médicos y el propio cantante. Y todo, por difundir planteamientos negacionistas.

Un evento organizado por Pàmies, condenado por comercializar MMS, un compuesto ilegal que para muchos es una mezcla agua con lejía y que, para él, es capaz de curar el cáncer y trastornos que no tienen cura como el autismo. Y ante toda esta polémica, Nacho Abad ha conectado con uno de esos médicos negacionistas.

«Gabriel Ruiz, médico negacionista, muy buenas», le ha saludado. Una forma de referirse en su presentación que no ha gustado nada al invitado, y así se lo ha hecho saber alzando la voz y mostrándose molesto. «Ruiz, simplemente, ni negacionista ni no negacionista. Gabriel Ruiz García, he estudiado medicina y cirugía, estoy licenciado en ello, he estudiado acupuntura, homeopatía, música… Entonces, eso de negacionismo…», le ha cortado.

«Vale, lo quito, ya está, ya lo quito y no discutimos más de ello», se ha retractado Nacho Abad para tratar de disminuir la tensión y evitar el conflicto, pero lo cierto es que el carácter del médico se lo ha puesto muy complicado. «¿El MMS, esta mezcla de lejía y agua, es buena para curar el autismo?», le ha preguntado Nacho Abad para ir al turrón.

«Primero, el planteamiento es erróneo. El MMS no significa nada de eso. Primero hay que saber la etiología de todas las palabras», le ha recriminado Gabriel Ruiz. «¿Entonces qué es? ¿Tiene lejía el MMS en su composición?», le ha repreguntado el periodista y criminólogo. «Habla más alto que te recibo bajo», le ha espetado entonces el invitado, que se ha enredado hablado de la historia de esa composición.

«No quiero discutir con usted de historia. Explíqueme qué es simplemente», le ha intentado orientar un Nacho Abad desbordado. «Primero está mal llamado el término. Si tu coges y haces reaccionar clorito sódico, que es cloro y sodio, con unas gotas de limón, un ácido débil, se produce una reacción que es dióxido de cloro; una sal que puede revolverte el aparato digestivo, pero tomándola en la cantidad adecuada actúa como desparasitante y desinfectante y regenerador celular», ha argumentado.

«Déjeme que le haga una pregunta concreta», le ha suplicado Nacho, pero ha sido difícil ante un imparable verborrea. Finalmente, el presentador ha podido planteársela: «¿En algún caso puede curar el cáncer o el autismo?». «En los mismos casos que cuando dan la quimio para curar el cáncer», ha respondido él.

«Usted dice que es sustitutivo de la quimioterapia», ha subrayado Nacho Abad, y ahí es cuando se ha producido otra disputa. «No, no, no, yo no he dicho eso. Yo digo que el dióxido de cloro ayuda a mejorar», ha rectificado antes de que el conductor de ‘En boca de todos’ le sometiera a una especie de interrogatorio para evidenciar ante la audiencia el negacionismo de Gabriel Ruiz.

«¿El covid existe para usted?», ha sido la primera. «Yo no he visto ningún bicho que se llame coronavirus, ningún médico en España lo ha visto», ha contestado. «¿Y las vacunas eran efectivas o eran algo que nos metieron en el cuerpo?», ha sido la segunda. «Las vacunas están mal llamadas porque vacunas vienen de vaca, de vacuno. Que si son efectivas, pues yo conozco casos como a mi madre, que le pusieron la vacuna sin enterarme yo y a los cinco días falleció. Yo no me he puesto la vacuna y aunque me den un millón de euros me la pongo porque no sabemos lo que nos están poniendo», ha clamado, asegurando que no pondría vacunas a sus hijos.

«Pues entonces señor, hasta luego», le ha espetado Sonia Ferrer al escucharle. «Le agradezco que haya estado con nosotros», le ha despedido Nacho Abad rápidamente, pero el médico se negaba a zanjar la conexión y pedía un último uso de la palabra: «Un momento, un momento». Sin embargo, ha sido cortada la conexión de raíz.