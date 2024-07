Antonio Naranjo levanta ampollas por cómo se refiere a Karol G sin pudor en ‘En boca de todos’

Karol G continúa arrasando en su paso por Madrid durante los últimos cuatro conciertos de su ‘Mañana será bonito tour’. Sin embargo, el fenómeno de la ‘bichota’ no es para todos, como es el caso de Antonio Naranjo. El periodista no dudó en mostrar su repulsión por la cantante este lunes, a quién acusó de «petarda» en ‘En boca de todos’ cuando el programa se hacía eco del triunfo de la colombiana en su parada por nuestro país.

La segunda parada de Karol G en Madrid, con Amaia Montero como la gran sorpresa de la noche, acaparó por completo las mesas de debate de muchos programas como ‘En boca de todos’. Patricia Cerezo no dudó en compartir con sus compañeros su experiencia en el concierto de la colombiana y algún que otro colaborador no pudo evitar revolverse en su asiento.

«Tengo que decir que fue espectacular, estaba la gente entregadísima. No soy tan fan pero me gusta y no me quería perder el espectáculo», aseguró la colaboradora sobre el primer show de Karol G en el Santiago Bernabéu mientras Antonio Naranjo comenzaba a protestar por detrás. «Desde luego merece la pena», advirtió Cerezo antes de que el tertuliano la interrumpiese con sorna.

Antonio Naranjo sobre los cuatro ‘sold outs’ de Karol G: «La humanidad merece extinguirse»

«Uy sí, desde luego, estoy como loco», bromeaba Naranjo, visiblemente molesto por la atención que se le estaba dando a la intérprete de ‘TQG’ durante la emisión de este lunes. «Pero bueno Antonio, no te cierres. Que te veo yo perreando muy bien», insistía Patricia Cerezo en un intento de cambiar la actitud del colaborador, que terminaría estallando.

Antonio Naranjo en ‘En boca de todos’

«A mi me llevas a los AC DC a Sevilla no a ver a esta panda de petardas, que tienen unas seguidoras aún más petardas», sentenció con acritud Antonio Naranjo mientras su compañera le corregía. «¿Pero qué petardas?», preguntaba Cerezo asombrada por la intolerancia de su compañero. Pero Nacho Abad no tardó en distraer el foco de la conversación a la reaparición de Amaia Montero.

Y es que, después de dos años sin subirse a los escenarios, la intérprete de ‘Rosas’ dejó en shock a todos los asistentes al subir al escenario junto a Karol G este domingo. «Yo creo que ella misma se puso a prueba, porque subirse a un escenario delante de 70.000… la verdad es que fue impresionante», aseguró Patricia Cerezo antes de que el presentador lanzase una última pregunta que volvería a sembrar la discordia.

«Habéis dicho que llena cuatro Bernabeus. ¿Creéis que los Rolling Stone llenarían cuatro Bernabeus seguidos actualmente?», preguntó el presentador antes de que Antonio Naranjo se pronunciase inmediatamente manteniendo su tono de desprecio. «Si esta petarda llena cuatro Bernabeus y los Rolling Stone no, la humanidad merece extinguirse», aseveró el periodista revolucionando de nuevo la mesa y las redes sociales, donde ha sido fuertemente criticado.