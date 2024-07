Sonia Ferrer dice ‘hasta aquí’ al equipo de ‘En boca de todos’ ante lo planteado de Escassi: «A mí no»

Sonia Ferrer se ha mostrado muy contrariada en el programa de ‘En boca de todos’ de este lunes cuando Nacho Abad le ha instado a responder una pregunta sobre Álvaro Muñoz Escassi que María José Suarez le dejó botando en su explosiva entrevista en ‘De Viernes’.

La modelo se plantó en el magacín de Santi Acosta y Beatriz Archidona dispuesta a desmontar al ex jinete con la verdadera versión de los hechos que han desembocado en la ruptura más mediática de los últimos tiempos. María José negó que hubiera una relación abierta como él afirmó una semana antes y dijo ser desconocedora de grabaciones íntimas.

En definitiva, María José Suárez dejó claro que no se va a callar, pero cuando le preguntaron los colaboradores de ‘De Viernes’ por si es la primera vez que Escassi actúa así, ella respondió con un recado a Sonia Ferrer, que fue pareja de Álvaro hace diez años. «Que le pregunten a Sonia Ferrer», apeló.

Y eso han hecho en ‘En boca de todos’ este lunes. «Con actúa así, ¿a qué nos referimos? Porque creo que esta historia tiene muchas aristas. Yo ya dije lo que tenía que decir aquí de Álvaro Muñoz Escassi cuando me enteré de toda esta historia. Yo lo avisé, que no me metería con Escassi y creo que a buen entendedor pocas palabras bastan», ha empezado replicando.

Sin embargo, Sonia Ferrer no ha querido embarrarse con este asunto y, por ello, ha dicho ‘hasta aquí’ en el programa de Nacho Abad: «A partir de ahí, yo no tengo nada que ver en esta película. Claro que conozco a Álvaro Muñoz Escassi, pero desde hace 10 años no hablo con él y no sé cómo vive su vida y, por supuesto, no sé cómo vive sus relaciones».

«Así que a mi no hay absolutamente nada que preguntarme. Lo que tenemos que hacer es escucharles a ellos», ha sentenciado la colaboradora, plantándose así ante las pretensiones del programa. Acto seguido, Nacho Abad lo ha dado por zanjado.