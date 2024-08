Sofía Suescun se revuelve ante esta pregunta de Beatriz Archidona en ‘De Viernes’: «Me duele»

Sofía Suescun se sentaba por fin este viernes en el plató de ‘De Viernes’ para hablar alto y claro de la guerra que se ha abierto con su madre. La ‘reina de los realitys’ ha relatado el infierno que ha sufrido con Maite Galdeano y todo lo que derivó en su ruptura total. Pero además Sofía no ha dudado en dar la cara por Kiko Jiménez ante los colaboradores y Beatriz Archidona dándole incluso un corte cuando le preguntaba por él.

Y es que desde que Maite Galdeano denunciara que su hija le había echado de casa y que estaba abducida y manipulada por Kiko Jiménez no se ha hablado de otra cosa. Hasta ahora, solo Kiko había hablado de todo en ‘Fiesta’ donde llegó a confirmar que había denunciado a su suegra por amenazas y por haberse colado en su casa.

Ahora por fin ha sido Sofía Suescun la que ha dado su versión de los hechos y hah dejado a todos de piedra con su desgarrador relato de lo que le sucedió con su madre. Pero más allá de todo lo que pasó con Maite, la influencer ha querido agradecer a su novio que haya estado siempre a su lado.

Tras repasar todos los ataques que le profirió Maite a Kiko Jiménez en sus redes sociales, Santi Acosta le preguntaba que sentía al ver esas acusaciones. «Siento mucha vergüenza y es injusto porque Kiko, no os imaginais las tragaderas que tiene y cuánto ha sufrido. Al principio ante una situación así te puedes cabrear y enfrentarte. Pero yo lo eduqué, yo he intentado siempre tratar de quitarle importancia y de educar a Kiko para que no entrara en el juego de mi madre. Culpa mía de haberle hecho cómplice y de haberlo normalizado todo», contestaba Sofía.

Sofía, molesta con Beatriz Archidona por la pregunta sobre Kiko Jiménez

«¿Te sientes una mujer anulada como dice ella?», le repreguntaba Santi Acosta. «En absoluto, en todo caso, es que esto es el efecto espejo. Todo lo que ella ve en Kiko es lo que ella realmente es y lo quiere proyectar en otra persona. El anular a alguien, el manipularle, el narcisismo que ella dice que tiene Kiko es ella», aseveraba Sofía Suescun sin pudor.

«Ella dice que te obligó a echarla de casa. Te lo pregunto de otra manera, ¿eres una mujer sometida y controlada por Kiko?», le preguntaba Beatriz Archidona directamente. Y a Sofía Suescun le cambiaba la cara con la pregunta. «Es que hasta esa pregunta me duele, esa pregunta no tendría ni que existir«, le soltaba la navarra a la presentadora. «En absoluto, Kiko en todo caso ha sido una víctima más de todo esto. Ha sido un apoyo importante para mí y pase lo que pase con Kiko yo estaré eternamente agradecida», destacaba Sofía rompiendo a llorar.

«Gracias porque cualquier persona no habría aguantado esto y él siempre ha estado ahí apoyándome y ayudándome. Ojalá existieran 20.000 Kikos. Es mucho dolor lo que me produce leer esos ataques. Si hay alguien que no se merece esto es él», añadía Sofía al respecto.

Después, Sofía Suescun relataba como ha sido su día a día junto a Kiko Jiménez conviviendo en casas diferentes y sin dar pasos al frente por miedo a la reacción de su madre. «Para no generar problemas teníamos la rutina de vernos en los momentos agradables y amanecer cada uno en su casa. Pasábamos el día juntos los tres. Ella no soportaba que Kiko me diera un beso y pedía que parara, yo no podía ser yo. Era siempre tener una presión de no hacer nada para que no se enfadara», explicaba Sofía.

Sofía Suescun explica los mensajes de Maite sobre Kiko antes de ‘Supervivientes’

Poco después, Beatriz Archidona le preguntaba a Sofía por el mensaje que recibió de su madre antes de ir a ‘Supervivientes’. «Normalizo esto pero me parece muy duro que yendo a un concurso donde lo voy a pasar mal, lo normal es recibir apoyo. Y yo veo un mensaje diciéndome una vez más que odia a Kiko y dejándome con ese miedo de que no se que va a hacer cuando yo ya no esté. Yo en Supervivientes tenía presión por todo esto», confesaba la navarra.

Por último, Sofía Suescun también confesaba que los duros mensajes que recibió Kiko de Maite. Aunque la influencer no quería entrar en detalles para no hacer leña del árbol caído. «Es que no te entra en la cabeza leerlos y pensar que un mes antes estaba defendiéndole en ‘Supervivientes’. Son mensajes amenazantes graves si los analizas», sentenciaba Sofía.

Y cuando Antonio Montero y Ángela Portero le preguntaban por qué cuando han estado juntos en televisión no se notaba ese mal rollo. «Mi madre cuando está en la tele es feliz y por eso cuando defendía a Kiko era maravilloso porque tenía que hacer un papel. Quizás ella quería que Kiko no estuviera defendiendome para estar ella», concluía.