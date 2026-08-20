Atresmedia anuncia el estreno de la temporada 20 de 'El Intermedio': Ovación a su promo a lo 'Cazafantasmas' para combatir a la ultraderecha

Poco a poco, las cadenas de televisión van anunciando sus armas para el arranque de la temporada y anunciando el regreso de sus programas más exitosos. Si hace unos días era La 1 la que lanzaba la primera promo de la nueva temporada de 'La Revuelta' con el nuevo teatro como fondo; ahora ha sido La Sexta quién ha empezado a promocionar la vuelta de 'El Intermedio' con El Gran Wyoming al frente.

"Si te asusta lo que viene llámalos a ellos", asegura la voz en off de La Sexta mientras aparecen en pantalla Benjamin Netanyahu, Georgia Meloni, Santiago Abascal, Donald Trump o Javier Milei convertidos en espectros. Y justo entonces aparecen El Gran Wyoming y todo el equipo del espacio de La Sexta convertidos en "Los cazafantasmas" mientras suena la célebre banda sonora de la película.

"¿Alguien tiene un cargador para este maldito cacharro?", les pregunta El Gran Wyoming a sus compañeros. "Vuelve El Intermedio", concluye la voz en off de la cadena sin desvelar por ahora la fecha en la que se estrenará la 20ª temporada del programa producido por Globomedia al access prime time de la cadena.

Una temporada que estará marcada por la rivalidad de nuevo con 'La revuelta' de David Broncano en La 1, 'El Hormiguero' de Pablo Motos en Antena 3, 'Cifras y letras' en La 2, 'Horizonte' en Cuatro y 'First Dates' en Telecinco. A ellos habrá que sumar también el nuevo programa que conducirá Quequé en La Séptima a partir del 5 de noviembre si se fructifica el acuerdo que negocian la nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras y el cómico.

Si te asusta lo que viene... llámalos a ellos 😉



NUEVA TEMPORADA, muy pronto, en @laSextaTV pic.twitter.com/1nv0ne78cq — El Intermedio (@El_Intermedio) August 19, 2026

El Gran Wyoming, premio Joan Ramón Mainat 2026

El regreso de 'El intermedio' coincide además con un importante galardón que recibirá El Gran Wyoming en la próxima edición del FesTVal de Vitoria, que se celebra desde el 7 al 12 de septiembre en la ciudad alavesa. En concreto, el presentador de La Sexta ha sido reconocido con el prestigioso premio Joan Ramón Mainat que entrega el festival de televisión desde el año 2009.

Un premio que reconoce la "singular y prolífica trayectoria como humorista, actor y comunicador, referente indiscutible de la sátira política en la televisión española" según destaca el FesTVal en un comunicado. Con ello, El Gran Wyoming se suma a los otros premiados de esta edición como son el productor César Benítez ('El príncipe', 'Ella, maldita alma'), la presentadora Pepa Bueno y 'First Dates'.

El galardón de El Gran Wyoming llega justo en el año en el que el presentador cumple 20 años al frente de 'El intermedio', que se ha convertido en el programa más longevo de La Sexta. Cabe recordar que el cómico ya recibió también hace unos meses el Premio Ondas a mejor comunicador en televisión.

Listado de ganadores de los Premios Joan Ramón Mainat