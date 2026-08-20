El actor Álex O'Dogherty revela lo que no se vio del rodaje de 'Camera Café' 21 años después del estreno en Telecinco

Al recordar 'Camera Café' es casi inevitable no pensar en el mítico decorado de oficina que servía como escenario de reunión de sus protagonistas, situando al espectador desde el punto de vista de una máquina de café que les observaba. Ahora, 21 años más tarde, uno de los actores del elenco ha desvelado cómo era realmente la disposición de ese famoso pasillo y qué es lo que veían los actores cuando supuestamente se acercaban a por café.

"Si os soy sincero, no pensé que fuéramos a durar más de dos semanas… Ya ven el ojo que tengo", ha comenzado señalando el actor Álex O'Dogherty en una publicación de Instagram en la que ha compartido momentos detrás de cámaras. Así, el que daba vida a Arturo en la querida ficción de Telecinco se ha sincerado con sus seguidores sobre algunos de los secretos mejor guardados de la serie.

Así era realmente el plató de 'Camera Café'

Entre instantáneas de la época junto a Ana Milán y otros miembros del elenco, imágenes del equipo de producción y otros entresijos, el protagonista de 'Camera Café' ha destapado cómo era realmente la disposición del icónico pasillo en el que los trabajadores de la oficina hacían cola para pedir café en la máquina, que registraba minuto a minuto las surrealistas escenas de aquel estrafalario ambiente de trabajo.

"La suerte que tuve de caer aquí aún la estoy agradeciendo. Alucino que con 17 años después de haberse acabado, la gente aún la recuerde", ha señalado O'Dogherty sobre el cariño que los espectadores siguen mostrando por la serie incluso dos décadas después de su emisión, siendo un formato que a menudo despierta nostalgia en plataformas al igual que 'Aquí no hay quién viva' o 'Aída'.

"Hoy me ha dado por recordar y busqué estas fotos, donde se ve la ilusión del principio y la gente que trabajaba detrás de las cámaras", ha explicado el actor de 'Camera Café' junto a una instantánea del plató. Así, se puede ver cómo la "cuarta pared" del pasillo que el espectador nunca veía no era más que una cámara con pizarras al fondo llenas de anotaciones. Aunque la parte de abajo sí que simula a lo que sería una máquina de café de este tipo de instalaciones.

Con 530 capítulos y cuatro temporadas, la ficción encabezada por nombres como Ana Milán, Carolina Cerezuela, Luis Valera, Arturo Valls o Marta Belenguer se convirtió en todo un éxito en Telecinco. Durante su paso por la cadena promedió un 19.5% de cuota de pantalla y 3.619.000 espectadores con una tirada regular.