Muere Javier Manrique, mítico actor de 'Camera Café', 'A las once en casa' y 'Farmacia de Guardia' a los 56 años

El mundo del cine ha amanecido este viernes llorando la pérdida de Javier Manrique, que ha fallecido a los 56 años según ha informado la Academia de Cine en su cuenta de X. Conocido por su papel en la serie 'Camera Café' y otros títulos de cine habitualmente firmados por Álex de la Iglesia, las causas de su muerte del actor de origen peruano aún no han trascendido.

"Fallece el actor Javier Manrique que participó en películas como 'Mi gran noche', 'Todo es mentira', 'El día de la bestia', 'Así en el cielo como en la tierra' o, 'Más que amor, frenesí'", ha anunciado la Academia de Cine este jueves 2 de octubre, repasando el recorrido del intérprete por la gran pantalla más allá de su conocido papel como Lorenzo en la ficción de Telecinco.

Fallece el actor Javier Manrique, que participó en películas como Mi gran noche (en la imagen), Todo es mentira, El día de la bestia, Así en el cielo como en la tierra o Más que amor, frenesí. pic.twitter.com/cuwBI2XFFa — Academia de Cine (@Academiadecine) October 2, 2025

La vida de Javier Manrique en títulos, desde 'El día de la bestia' hasta 'Camera Café'

Nacido en 1968 en Lima, Perú, el actor no tardó en consagrarse en el mundo de la actuación con multitud de proyectos que pasaron por la televisión, el cine y el teatro. Comenzó su trayectoria con tan solo 20 años, cuando debutó de la mano de la película 'Todo es mentira' de Álvaro Fernández Armero (1994). A partir de ahí, su carrera despegó en nuestro país hasta convertirse en uno de los rostros habituales en las producciones de Álex de la Iglesia.

Su primer trabajo con el reconocido cineasta fue 'El día de la bestia' en 1995. Después, consiguió hacerse un hueco en títulos como 'Chicles' y 'Taxi' en 1996 y 'Atómica' en 1998. Pero no fue hasta el año 2000 cuando consiguió su primer papel protagonista en televisión con 'Jacinto Durante, representante' en TVE. Anteriormente había conseguido aparecer en series históricas como 'Farmacia de Guardia', 'A las once en casa' -donde interpretó al mítico Chachi- o 'La casa de los líos' y 'Entre naranjos'.

'I love you baby' (2001), 'Pasos de baile' (2002), y 'El aire que respiro' (2005) fueron algunos de los últimos proyectos de Javier Manrique antes de conseguir el papel de Lorenzo en 'Camera Café', donde participó entre 2005 y 2007. En los últimos años destaca su participación en producciones como 'Las brujas de Zugarramurdi' en 2013, 'Los Héroes del mal' (2015) y El camino de la totalidad (2018).