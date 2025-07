La vida actual de Carolina Cerezuela, 45 años: de actriz en 'Hospital Central' y 'Camera Café' a su faceta oculta

'Camera Café' es una de esas series que han conseguido trascender a lo largo del tiempo, con una premisa sencilla pero que, a la vez, era muy novedosa. Creada en 2002 con el nombre de 'Café Express', adaptaba un formato de comedia que ya había triunfado en Francia. En esos primeros compases, podía verse en canales como Telemadrid y Canal Nou. Hasta que, en 2005, dio el salto a Telecinco. Y fue ahí donde se convirtió en un auténtico éxito que duró hasta 2009. La serie mostraba a los empleados de una empresa y su día a día, siempre a través de una cámara situada en la máquina expendedora de café de la oficina.

Entre su reparto encontrábamos a Arturo Valls, Carlos Chamarro, Luis Varela, Ana Milán, Álex O'Dogherty o Carolina Cerezuela, entre otros. Esta última vio cómo su carrera despegaba gracias a esta serie, que se alargó durante más de 500 capítulos. Su media fue tres millones y medio de espectadores y una cuota de pantalla del 19,45%. Una plataforma perfecta para la joven actriz ilicitana. Carolina ya había debutado en la serie de TVE 'La verdad de Laura', junto a Mónica Estarreado y Mariano Alameda. Y también en la serie 'Paraíso', en 2003. Pero su gran salto, pese a haber salido en capítulos sueltos de 'Aquí no hay quien viva' o 'Paco y Veva', fue 'Camera Café'.

"Ha sido el trabajo más fácil para mí", admitió en el programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya'. “La oficina era una desilusión, yo a veces pensaba: 'que no vengan niños', porque se desilusionan". Pero es que, durante su época en 'Camera Café', también participó en otra mítica serie de Telecinco: 'Hospital Central'. En ella dio vida a Verónica Solé, durante 46 episodios. "'Hospital Central' me encantó. Era psiquiatra, tenía mi pareja que era Patricia Vico (Maca), y la verdad que era la historia de una chica que llega a un hospital, que viene de fuera y que se enamora de su compañera de trabajo y empiezan una historia de amor".

Y es que es verdad que la historia de amor con Maca fue una de las primeras entre personas del mismo sexo en la televisión nacional. La misma época en la que vimos a Fernando y Mauri en 'Aquí no hay quien viva'. "Yo creo que ayudó no solamente a normalizar para la gente que lo ve, sino a que la gente que realmente sentía el poder enamorarse de su compañera de trabajo no se sintiera mal por ello. No era necesariamente esa necesidad de libertad, de tener que decirlo, sino de 'lo que a mí me está pasando, existe'".

Carolina Cerezuela y Ana Milán, en 'Camera Café'.

Pero, tras el final de 'Hospital Central' y 'Camera Café', Carolina Cerezuela no siguió mucho en el mundo de la ficción televisiva. Sí que probó suerte en el mundo del doblaje, prestando su voz a Genórmica en la película de animación 'Monstruos contra alienígenas', en 2009. Y también presentó un par de años las Campanadas de Fin de Año. También condujo junto a Christian Gálvez el concurso de talentos en Telecinco 'Esta noche gano yo' en 2022. Aunque, si algo ha marcado su vida, ha sido su relación con el ex-tenista Carlos Moyà.

"Compartimos la misma visión sobre la familia, el mismo recorrido y los mismos objetivos. A los dos nos encanta explorar, viajar y también somos muy caseros. Disfrutamos salir con amigos, aunque nuestros hijos siempre son lo más importante. Nos encanta la tranquilidad de nuestro hogar", confesó a Lecturas. Tras conocerse en 2007, se casaron en 2011 en Palma de Mallorca y tienen tres hijos: Carla, Carlos y Daniela.

También ha creado un dúo musical junto a Jaime Anglada, habiendo sacado ya dos discos y un espectáculo titulado 'Versionados'. "Nuestro show es muy divertido, porque narramos la parte del amor desde la fase de enamoramiento, la crisis y el final feliz", contó en el programa 'En Marcha con Nuria March' respecto a su faceta oculta fuera de la interpretación y la televisión.