Jordi Hurtado, con 69 años, habla alto y claro sobre su jubilación en RTVE como presentador de 'Saber y Ganar'

Se Desde febrero de 1997, que se dice pronto, Jordi Hurtado se pone cada tarde al frente de 'Saber y ganar', el programa más longevo de la televisión en España. Tres décadas en las que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos y queridos de la pequeña pantalla.

El catalán se ha sincerado en una entrevista en Catalunya Ràdio sobre su futuro laboral, y tiene claro que, a sus 69 años, no se plantea la jubilación: "Hago este trabajo precisamente por esto, porque me gusta tanto que sino lo hubiera dejado". "Los que somos freelance, los que tenemos esta forma de trabajar, no nos jubilamos nunca. Los que hacemos es ir dejando cosas, retirándonos un poco, que es lo que he hecho al no hacer el fin de semana. Mientras tenga salud, con capacidad mental… No me planteo dejar de trabajar del todo, no entra en mis planteamientos", asegura.

Además, Jordi Hurtado confiesa que se siente un privilegiado cada vez que llega a los estudios de RTVE: "Piensa que estoy haciendo lo que me gusta". El presentador defiende que el éxito y la popularidad de 'Saber y ganar' es algo colectivo: "Todo el equipo cree en lo que hace y no se ha cansado de hacer este programa". "Tenemos espíritu didáctico y una forma de comunicar muy intergeneracional. El programa se ha convertido en una costumbre y las audiencias siempre son fieles, más o menos las mismas", afirma.

Jordi Hurtado cuenta lo que le sucedió en uno de sus viajes por Latinoamérica

El programa vespertino de La 2 de TVE es muy seguido en Latinoamérica. A raíz de esto, Jordi Hurtado ha contado una anécdota que le sucedió en uno de sus viajes: "El azafato me preguntó '¿Vos sois Jordi?'", y le explicó: "Llevo 20 años viendo este programa cada vez que voy a casa de mi abuela". Él es consciente de lo querido que es: "Voy por la vida pensando que no tengo haters. No tengo redes sociales porque no me daría la vida. Me ocupa mucho el programa, leer, vivir y otras cosas".

'Saber y ganar' puso fin a la temporada el viernes 31 de julio y no retomará su emisión hasta septiembre. El presentador advirtió que habrá sorpresas a la vuelta del verano, aunque no dio detalles al respecto. Lo cierto es que, en 20 años, apenas ha cambiado su mecánica, haciendo pequeños retoques a su fórmula cada cierto tiempo. Durante todo el mes de agosto, La 2 está emitiendo reposiciones de su concurso estrella.

'Saber y gana' empezará la nueva temporada con sus actuales concursantes: Martín Escolar, que va camino de los 100 programas y 46.120 euros acumulados, Raquel Díaz (1.760 días) y Juan Gómez (1.300 euros). El primero bromeó con Jordi Hurtado sobre la posibilidad de que su bote disminuyera durante el parón de agosto, lo que el presentador descartó por completo, de hecho, aseguró que "la cifra va a aumentar en septiembre". Habrá que esperar unas semanas para conocer en qué consisten esos cambios.