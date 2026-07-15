Jordi Hurtado aclara el abandono de Marc Mendoza como 'Supermagnífico' de 'Saber y Ganar' tras su interrumpido paso en RTVE

Los fans de 'Saber y ganar' se habrán llevado una sorpresa al ver que este miércoles uno de sus concursantes más queridos y reconocidos no estaba en su puesto. Y por ello, nada más arrancar la emisión en RTVE, Jordi Hurtado ha querido aclarar el motivo por el que Marc Mendoza estaba ausente.

Así, antes de presentar a los concursantes, el presentador del célebre concurso de La 2 se dirigía a cámara para aclarar lo sucedido con el concursante Supermagnífico del 2026. "Antes de presentar a los concursantes es obligado decirles y anunciarles la ausencia durante unos días de nuestro queridísimo supermagnífico, Marc Mendoza", empezaba diciendo el catalán.

Tras ello, Jordi Hurtado dejaba claro que al tener que dejar el programa por motivos personales podría reincorporarse cuando quiera. "Se tiene que ausentar por razones personales y en esta nueva participación como Supermagnífico, como campeón del aniversario, por supuesto tiene las puertas abiertas para volver al programa, y seguir camino del 100, que ya ha conseguido 80 programas", recalcaba el presentador.

✴️ ¡Bienvenidos y bienvenidas a #SaberyGanar! Hoy arrancamos con la ausencia de Marc Mendoza, que ha tenido que abandonar el concurso temporalmente. ¡Ojalá se reincorpore pronto para llegar a los 100!



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Cabe decir que no es la primera vez que Marc Mendoza tiene que abandonar su puesto en 'Saber y Ganar'. En su primera participación en el concurso, el catalán ya tuvo que dejar el programa por incompatibilidad con su trabajo tras alcanzar los 50 programas. Y precisamente su marcha fue la que provocó que el concurso de La 2 incluyera una nueva norma que impedía a los concursantes poder ausentarse más de una vez en el programa.

¿Quién es Marc Mendoza, el 'Supermagnífico' de 'Saber y ganar'?

Marc Mendoza, concursante de 'Saber y ganar'

Nacido en Sabadell, Marc es profesor universitario en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ejerce tras doctorarse en Historia Antigua. Fueron su madre y su pareja, Ari, quienes enviaron la solicitud para que participara en el programa a escondidas.

Debutó el 10 de septiembre de 2025 en 'Saber y ganar' superando con gran solvencia la prueba más temida del concurso, 'El reto'. Como decimos tuvo que abandonar tras 50 programas y haber acumulado 38.970 euros., aunque en solo 18 programas se convirtió en magnífico.

Gracias a ese hito, Marc Mendoza regresó en los especiales del aniversario de 'Saber y ganar' y tras ser el campeón de dichos programas fue proclamado Supermagnífico, ganándose de nuevo el puesto como concursante. Lo hacía con la intención de llegar a los 100 programas y entrar en el selecto 'Club de los 100'. No obstante, esta nueva ausencia lo complica todo a la espera de saber si puede regresar.