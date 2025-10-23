'Saber y ganar' anuncia un cambio en sus reglas tras el inesperado abandono de Marc Mendoza por este motivo

Al acabar la emisión de 'Saber y ganar' de este miércoles, los seguidores del concurso de Jordi Hurtado se llevaron un golpe inesperado. Justo cuando Marc Mendoza ha cumplido 50 programas, el concursante anunciaba que tenía que abandonar el programa.

Así, Marc Mendoza se queda a la mitad de poder convertirse en centenario de 'Saber y ganar'. Antes de concluir su primera mitad en el concurso, el concursante se enfrentó a un 'Doble triatlón' con la ayuda de su amigo Ángel Chacón. "Encantado de devolverle, aunque sea un gramo, de toda la ayuda que me ha prestado mientras yo he estado concursando", expresó el último centenario de 'Saber y ganar' que regresó al concurso tras cumplir sus 100 programas el pasado mes de marzo.

Tras concluir esa prueba, Marcus Magnificus sorprendió a todos al anunciar que tiene que abandonar 'Saber y ganar' sin poder llegar a la cifra mágica de 100 programas. "El 51 tendrá que esperar un poco", avanzó Marc Mendoza sorprendiendo a Jordi Hurtado y Elisenda Roca.

"Mis obligaciones laborales me obligan a dejar temporalmente mi participación", prosiguió explicando el barcelonés dejando claro que se lo había pasado como "un niño" en este programa 50. Con ello, Marc Mendoza abandona el concurso tras haber acumulado 38.970 euros en su marcador y después de haber sido el concursante más fuerte de los tres que formaban parte hasta ahora de 'Saber y ganar'.

"¿Nos deja, nos abandona? Ohhh qué pena", reaccionaba Jordi Hurtado felicitándole por haber llegado al programa 50 y por toda su etapa en el concurso. Eso sí avanzó que pese a que Marc Mendoza tiene que decir adiós al programa le volveremos a ver pronto en los especiales de los 'Magníficos', que como cada año se celebrará en febrero de 2026.

Unas últimas palabras de agradecimiento por parte de Marc antes de abandonar su participación en #SaberyGanar. ¡Para nosotros también ha sido una maravilla tenerte en el programa!



¡Hasta muy pronto!

'Saber y ganar' anuncia un cambio en sus reglas

Después del abandono de Marc Mendoza, Jordi Hurtado informaba a los espectadores que la dirección de 'Saber y ganar' le había comunicado algo muy importante con respecto a la mecánica. "A partir de ahora, que sepan todos los concursantes, que únicamente se permitirá una ausencia", comentaba el presentador.

De esta forma, 'Saber y ganar' cambia sus reglas para facilitar a los concursantes que puedan compaginar las grabaciones del concurso de La 2 con su vida laboral, y a la vez que todos los concursantes puedan comprometerse con su participación en el programa.

Cabe recordar que a lo largo de la historia son pocos los concursantes que han podido alcanzar los cien programas de forma consecutiva sin excepción. Es el caso de José Manuel Dorado, Víctor Castro, David Díaz y Ángel Chacón. A ese hito estuvo a punto de sumarse Fer Castro, antes de tener que dejar también el programa cuando estaba a punto de cumplir los 100 programas.