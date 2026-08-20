'Sueños de libertad', avance del capítulo 631 del viernes 21 de agosto: la amenaza de Gabriel a Pablo y la propuesta inesperada de Marta

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho atraviesa momentos cruciales con la vuelta de Bianca y lo que puede suponer para la relación de Marta y Fina y el vuelco en las relaciones de Andrés y Valentina así como la de Tasio y Paula y Miguel y Claudia.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz trata de recuperar la confianza de Begoña con respecto a Juanito e intenta demostrar que puede seguir fiándose de ella como niñera a pesar de lo que sucedió en el pasado.

Andrés le muestra a Valentina sus dudas con respecto a seguir visitando a Julia en casa pues cree que eso puede generarle problemas a Begoña en su matrimonio con Gabriel y no quiere ponerle en esa situación a su cuñada.

Mabel recrimina a Salva su actitud al comprobar que no para de alargarla con el resultado de su trabajo para el curso de decoración y le recuerda cómo en su momento le puso trabas para incluir algunos cambios en la decoración de la cantina.

Tras su conversación con Valentina, Claudia empieza a recular y trata de tender puentes con Paula. Así, aunque sigue dolida con ella por haberse metido en el matrimonio de Tasio con Carmen, parece dispuesta a darle una nueva oportunidad a la dependienta.

Marta sigue con los preparativos del evento con las clientas en su casa y habla con Fina para tratar de encontrar una solución a la insistencia de doña Clara de que sea la presidenta de la fundación a nombre de Pelayo. Y finalmente, le plantea algo inesperado a su suegra.

Gabriel amenaza a Pablo tras la discusión que tuvo con Nieves y además se le ocurre un plan para apuntarse un tanto con Hugo Brossard. Por último, un contratiempo pone en riesgo la celebración del evento con las clientas más prestigiosas tras descubrir que los perfumes que les iban a regalar eran las fórmulas rediseñadas con peor calidad.

Digna y Doña Clara en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la hernia que padece Pablo se agrava debido a los últimos disgustos que se ha llevado por culpa de su relación con Marisol y Nieves se preocupaba por él y le insistía para que se someta a un chequeo médico y aunque Miguel también trataba de convencerle, él se negaba.

Valentina y Andrés acudían a la merienda en casa de Begoña y Gabriel para pasar tiempo con Julia. La velada era todo un éxito y ambos se mostraban felices por la actitud de la niña con ellos. Mientras, Begoña sufría al ver que el amor de su vida está feliz en su nueva relación con Valentina y es cada vez más difícil poder ocultar sus verdaderos sentimientos.

Doña Clara le hacía una inesperada petición a Fina al tratar de que sea ella quién convenza a Marta de que acepte el cargo de presidenta de la fundación a nombre de Pelayo, mientras la fotógrafa intentaba hacerle ver a la mujer que quizás su pareja tiene otras preocupaciones y ella le hizo ver que no estaría a la altura de ese trabajo. Tras su conversación, doña Clara le proponía una alternativa para conseguir que Marta acepte presidir la fundación pero ella no sabe cómo reaccionar.

En la fábrica, crecían las preocupaciones por cómo puede afectar la huelga de transportistas en Francia. Además, Gabriel y Marta discutían por las medidas para incentivar las ventas de los perfumes produciéndose un tenso enfrentamiento porque el director se negaba a aceptar todas las propuestas de los De La Reina y Marta no dudaba en plantase. Después, Nieves no dudaba en visitar a Gabriel para confrontarle por todo lo que ha hecho con su marido y le deja claro que no le tiene ningún miedo.

Eduardo y Roque volvían a quedar para que el joven pueda seguir obteniendo respuestas a sus grandes incógnitas. El joven le pedía a su padre poder leer la carta que le dejó Federico antes de morir y el chófer trataba de evitar que descubra que su hermano le pidió que nunca le revelara a Roque que era su verdadero padre.

Y en la tienda, cuando Valentina proponía ir juntas a celebrar que han terminado todo el trabajo, Claudia se negaba volviendo a demostrar su desplante hacia Paula. Y después, la joven le contaba a Tasio lo sucedido mientras Valentina le mostraba su malestar a Claudia por su actitud. Por último, Damián les ofrecía a sus hijos una alternativa con respecto a sus preocupaciones por la huelga en Francia, les hacía ver que quizás esto es una oportunidad para poder relanzar la marca de Perfumerías De La Reina y les pedía que no se rindan.