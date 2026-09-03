Ramón García, entre lágrimas, se despide de 'El Grand Prix 2026' con este potente mensaje a su audiencia en TVE

TVE ha emitido este miércoles la gran final de 'El Grand Prix 2026' en la que Polinyà (Barcelona) y Quintanar del Rey (Cuenca) se han disputado la victoria. Y antes de conocer el ganador, Ramón García ha querido tener unas emotivas palabras para el equipo del programa y sobre todo para la audiencia que ha acompañado un año más al "programa del abuelo y el niño".

Así, Ramón García no ha dudado en mostrarse ilusionado por lo que consigue cada año el concurso al reunir frente a la pantalla a las familias desde los abuelos a los nietos como ya conseguía en sus inicios. Algo que ahora es mucho más difícil pues los más pequeños y jóvenes ya no suelen ver la televisión sino que se centran en las tablets, los móviles y los ordenadores.

El presentador ha tenido un emotivo discurso por los 31 años de 'El Grand Prix' justo al final de "los súper bolos" y antes de comenzar "El diccionario", en el que Quintanar del Rey ha conseguido la victoria frente a Polinyà. "No sé por qué pero esto es como un clásico mío. Cuando llegan los últimos super bolos me da por sentarme aquí y es una manera de repasar cómo ha ido todo este verano y el trabajo de muchísima gente que durante un montón de semanas han hecho posible que esto funcione", ha empezado diciendo el presentador.

"Me gustaría saludar de todo corazón a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible que esto funcione como un reloj. Ellos hacen 'El Grand Prix'. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias también por supuesto a TVE que un año más ha confiado en este formato veterano que tiene 31 años y que sigue dando muchas alegrías", ha seguido diciendo el presentador.

"A veces, no es solo la audiencia lo importante, sino lo que queda en la memoria y en el corazón de los programas de televisión. Este quedará siempre en la memoria de todos. En los que ya somos más mayores y en los que son más pequeños, los críos que ahora empiezan a ver 'El Grand Prix'. Por eso este programa yo siempre pienso que no es nuestro, que es vuestro, de todas las familias que durante estos 31 años nos estáis viendo. Acordándonos de todos los abuelos que ya no están, de los padres, que algunos se han ido. Pero que todavía tiene la capacidad, en un mundo de tabletas y de internet, de juntar frente al televisor a toda una familia. Eso solo lo hace 'El Grand Prix', muchas gracias", ha terminado añadiendo muy emocionado al borde de la lágrima.

Detrás de cada disfraz, cada porrazo y cada bailecito hay un equipo enorme.

Gracias por hacer posible un programa que se queda en la memoria y en el corazón de toda la familia. El Grand Prix se hace para vosotros. 🫶#GrandPrixFinal

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Después tras conocer el ganador de esta edición, han sido los copresentadores los que han tenido unas palabras para la audiencia como cierre de 'El Grand Prix 2026'. "Ramón ha sido un verano increíble. Muchísimas gracias por estar este verano con nosotros. Para mí ha sido un sueño estar con Ramón, con Gorka. Ha sido un placer enorme, os amo", ha reconocido LalaChus.

"Ha sido este año el nuevo y creo que ha estado excelente en la cabina de comentaristas", ha destacado Ramonchu sobre Gorka Rodríguez. "Yo solamente puedo decir que gracias por haber sido tan buenos compañeros y gracias por haberme dejado cumplir este sueño. ¡Qué viva El Grand Prix!", ha concluido el locutor de RNE sin poder contener la emoción.