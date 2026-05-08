Cristina Castaño se refirió a 'El Hormiguero' desde 'La Revuelta', y se plantó ante una de las preguntas de Broncano

Un año después de su última visita en la que hizo público su embarazo, Cristina Castaño ha regresado este jueves a 'La Revuelta' para presentar 'Las ovejas detectives', la nueva película de animación a la que ha prestado su voz. Y la actriz, que ha compaginado su calendario de ensayos y grabaciones de 'Tu cara me suena 13', no ha dudado en plantarse ante David Broncano a la hora de contestar a las preguntas clásicas, negándose en rotundidad a contestar una de ellas.

Nada más reencontrarse con el humorista, a quién visitó en 2025 cuando se encontraba en el séptimo mes de su embarazo, la actriz le ha recordado que ahora se encuentra trabajando en Antena 3. "Me gusta mucho ese programa, mira que lleva ediciones y siempre está bien", ha señalado el presentador sobre 'Tu cara me suena'. "Llevamos tres galas y no has visto ninguna por lo que veo", le ha reprochado con sorna.

Cristina Castaño se niega a responder a la pregunta del dinero en 'La Revuelta' y utiliza a Aitana Sánchez-Gijón para responder a la otra

"Voy tercera en el ranking", ha anunciado entonces Cristina Castaño entre aplausos haciendo referencia a sus buenas notas en el concurso de imitaciones durante las primera galas. "Estoy muy contenta, mucho trabajo, mucho que aprender", ha confesado sobre esta nueva aventura televisiva. Ha sido entonces cuando 'El Hormiguero' ha entrado dentro de la ecuación por una pregunta de David Broncano.

Nunca se ha de desmerecer un TRES 📉 Piensa en las alegrías que te ha dado#LaRevuelta pic.twitter.com/OMZ9mWbjAa — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2026

"¿A quién han metido este año para hacer la broma?", preguntaba entonces el conductor de 'La Revuelta', provocando una risa entrecortada en su invitada. "Pues a Aníbal Gómez y a Leonor Lavado, que creo que está hoy en 'El Hormiguero'...", ha señalado la actriz, recordando al humorista que Leonor y Jesulín de Ubrique se encontraban en directo en Antena 3 compitiendo contra él.

"Pocas veces hemos comentado 'El Hormiguero' en directo desde aquí", ha bromeado entonces el humorista, que más tarde abría uno de los regalos de la actriz, unos muñecos japoneses que sirven para cumplir deseos y que ha dejado alguna que otra confesión de ambos. "Mi otro deseo es que cuando vuelva y me preguntes lo de los puntos haya conseguido superar a Aitana Sánchez-Gijón", ha señalado Cristina Castaño entre risas recordando el elevado número que ofreció la actriz durante su última visita al espacio de La 1

Sin embargo, las risas han cesado una vez David Broncano ha anunciado que llegaba la hora de las preguntas clásicas, y la intérprete se ha negado de lleno a ofrecer una cifra sobre su patrimonio. "Eso no te lo voy a decir", ha sentenciado la actriz sin ceder a las súplicas del humorista. Pero cuando Grison le ha preguntado si "había cobrado bien" la película de animación que presentaba este jueves, una producción internacional en la que ha prestado su voz, la invitada no ha dudado en sincerarse.

"Depende de lo que sea bien para ti, es relativo, yo creo que podría haber cobrado mucho más", ha asegurado Cristina Castaño, que ha preferido no seguir pronunciándose sobre sus finanzas. De sus encuentros sexuales sí que ha querido ofrecer una cifra seguida de una detallada explicación. "Un mísero 3, estoy trabajando mucho este último mes, tengo un bebé de ocho meses que le están saliendo los dientes y cuesta mucho dormir... La cosa no está", ha lamentado. "Por eso digo que uno de mis deseos es venir aquí un día y superar a Chanel o Aitana, yo nunca he venido aquí con una cifra que diga 'olé", señalaba entre risas.