Lo que se vio justo después de las Campanadas de TVE con Chenoa y Estopa está generando mucho ruido

En plenas Campanadas, Chenoa y Estopa recibieron un sobre que abrieron justo al final de la retransmisión cuando ya habían dado la bienvenida a 2026. Se trataba de una felicitación con la que RTVE comienza el 70 aniversario de la corporación y que dio paso al estreno de 'Imparables', el himno oficial que cantaron un sinfín de rostros que forman parte de RTVE en la actualidad.

"Hoy comienza un año especial, 70 años de Televisión Española acompañando nuestras vidas. Que la música siga siendo el puente que nos une y el hogar donde todos encontramos nuestro lugar. Desde TVE, ¡feliz 2026!", leyó Chenoa antes de despedirse de la audiencia y dar las gracias por acompañarla a ella y a Estopa en las Campanadas de RTVE.

El himno oficial de RTVE es toda una declaración de intenciones y en él han participado más de medio centenar de rostros de la cadena. Desde los protagonistas de 'La Revuelta' con David Broncano al frente, Jordi Hurtado, Marc Giró, Paula Vázquez, Jacob Petrus, Adela González, Javier Ruiz y Miriam Moreno, Marta Flich y Gonzalo Miró, Jesús Cintora, el jurado de 'MasterChef' y de 'Maestros de la Costura', Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, Inés Hernand, Ángela Fernández e Inés Ballester.

Javier Ruiz, David Broncano, Jesús Cintora e Inés Hernand en el himno de RTVE.

También participaron en esta grabación los presentadores de Informativos y de Deportes Marc Sala, Carlos del Amor, Lluis Guilera, Ana Ibáñez, Juan Carlos Rivero y Felipe del Campo y el equipo de El Tiempo con Mónica López al frente, Jero Fernández, Aitor Albizua, Txurru, Rodrigo Vázquez, Nieves Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo y Elena S. Sánchez así como los protagonistas de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje', Benita, Pedro Santos, los cantantes Blanca Paloma, Nebulossa, Vicco y Gonzalo Pinillos, entre otros. También representantes de La 2Cat, como Oriol Nolis, Gemma Nierga y Cristina Villanueva. Se suman asimismo a este homenaje las principales voces de RNE, como Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández, David Cantero, Marta Solano y Rosa María Molló, entre muchos otros.

"Caminemos siempre juntos, Imparables, que la fuerza que nos une se perciba hasta el final", es el estribillo de este himno con el que RTVE quiere celebrar su 70 aniversario en uno de los mejores momentos de la cadena pública en audiencia.

“QUE LA FUERZA, LA QUE TÚ QUIERES, SEA INVENCIBLE HASTA EL FINAL” 💖



¡GRACIAS por 70 años de ilusión, GRACIAS por hacernos siempre #IMPARABLESRTVE!pic.twitter.com/7kLbjdDAhC — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 31, 2025

Y esta conmemoración fue muy comentada en redes sociales. Así, fueron muchos los que no dudaron en aplaudir a la cadena pública y celebrar lo "maravilla" que fue el momento del estreno del himno.

Crear un evento de estas características con este nivel de artistas... ¡Vaya actuaciones! #LaCasadelaMusicaRTVE

Ese himno de todos los profesionales de TVE #IMPARABLESRTVE por los 70 años.#CampanadasRTVE Que clase, que bien se está haciendo las cosas en #RTVELaQueQuieres — Manu González ◢◤ ‏ (@ManuGonzlez) January 1, 2026

El himno me recuerda a esos primeros Telepasión, mola mucho #imparablesrtve — Jon_ (@JoniPod) December 31, 2025

Que chulada el himno de @rtve !!!! #ImparablesRTVE . ¡Enhorabuena por los excelentes datos de 2025! — Juan Ma (@jmjj36) December 31, 2025

Y ahora. La TV pública que quiero #ImparablesRTVE — Isabel Rodriguez 🌹۞ (@IsaRodrom) December 31, 2025

No me extraña que os tengan envidia. Hacía años que no veía la repercusión que estáis teniendo y todo gracias a vuestro esfuerzo y las ganas de llegar a la gente.#Imparablesrtve #FelizAnoNuevo2026 — Ideocosas (@JADVUH1) January 1, 2026

Oye que bonito esto de la canción grupal #ImparablesRTVE — ℘єᖇɨզʊᎥᏖค ☮️ (@BlossomBrewster) December 31, 2025

Deberían haber estado los concursantes de las generaciones de OT en la época de TVE cantando el himno… Ellas y ellos también forman parte de la historia de TVE #ImparablesRTVE — Yo Misma ۞ #HayLeyTrans 🇵🇸 🏳️‍🌈 ♠️🖤🩶🤍💜 (@mirpalgom) December 31, 2025

El himno de Imparables da muchos vibes de "Que no se acabe el mundo" y eso es guay.

Eso sí, falta tanta gente ya... #ImparablesRTVE — Joserra Fudio 🏳️‍🌈 (@joserra33) December 31, 2025

Si falta Marc Giró falta la fantasía en 70 años. Ha sido lo mejor de @rtve en 2025, #ImparablesRTVE https://t.co/aj78XqOCpW — René .｡.:*🥀 🇵🇸 Siempre Tw 🐦 (@RenePerle) January 1, 2026

Pero no todo han sido críticas positivas pues también ha habido bastantes que han cuestionado el resultado. Así, algunos no han dudado en tacharlo de "menuda vergüenza" o que con él hemos retrotraído a 1996 en lugar de a 2026.

Con este videoclip de los presentadores de RTVE no sé si nos está felicitando 2026 o 1996 #campanadasRTVE #ImparablesRTVE pic.twitter.com/QaQXwmCFhu — Fíjatetu_ 🫣💬 (@fijatetu_) December 31, 2025

#IMPARABLESRTVE

En el 50 aniversario había un video de imagenes históricas con la música de Amaral.

Esto recuerda a 'Que no se acabe el mundo' pero no lo veo para un aniversario, quizá si también salieran caras del pasado... — M (@eme_uve) January 1, 2026