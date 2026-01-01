Lo que se vio justo después de las Campanadas de TVE con Chenoa y Estopa está generando mucho ruido

En plenas Campanadas, Chenoa y Estopa recibieron un sobre que abrieron justo al final de la retransmisión cuando ya habían dado la bienvenida a 2026. Se trataba de una felicitación con la que RTVE comienza el 70 aniversario de la corporación y que dio paso al estreno de 'Imparables', el himno oficial que cantaron un sinfín de rostros que forman parte de RTVE en la actualidad.
"Hoy comienza un año especial, 70 años de Televisión Española acompañando nuestras vidas. Que la música siga siendo el puente que nos une y el hogar donde todos encontramos nuestro lugar. Desde TVE, ¡feliz 2026!", leyó Chenoa antes de despedirse de la audiencia y dar las gracias por acompañarla a ella y a Estopa en las Campanadas de RTVE.
El himno oficial de RTVE es toda una declaración de intenciones y en él han participado más de medio centenar de rostros de la cadena. Desde los protagonistas de 'La Revuelta' con David Broncano al frente, Jordi Hurtado, Marc Giró, Paula Vázquez, Jacob Petrus, Adela González, Javier Ruiz y Miriam Moreno, Marta Flich y Gonzalo Miró, Jesús Cintora, el jurado de 'MasterChef' y de 'Maestros de la Costura', Anne Igartiburu y Javi de Hoyos, Inés Hernand, Ángela Fernández e Inés Ballester.
También participaron en esta grabación los presentadores de Informativos y de Deportes Marc Sala, Carlos del Amor, Lluis Guilera, Ana Ibáñez, Juan Carlos Rivero y Felipe del Campo y el equipo de El Tiempo con Mónica López al frente, Jero Fernández, Aitor Albizua, Txurru, Rodrigo Vázquez, Nieves Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo y Elena S. Sánchez así como los protagonistas de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje', Benita, Pedro Santos, los cantantes Blanca Paloma, Nebulossa, Vicco y Gonzalo Pinillos, entre otros. También representantes de La 2Cat, como Oriol Nolis, Gemma Nierga y Cristina Villanueva. Se suman asimismo a este homenaje las principales voces de RNE, como Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández, David Cantero, Marta Solano y Rosa María Molló, entre muchos otros.
"Caminemos siempre juntos, Imparables, que la fuerza que nos une se perciba hasta el final", es el estribillo de este himno con el que RTVE quiere celebrar su 70 aniversario en uno de los mejores momentos de la cadena pública en audiencia.
Y esta conmemoración fue muy comentada en redes sociales. Así, fueron muchos los que no dudaron en aplaudir a la cadena pública y celebrar lo "maravilla" que fue el momento del estreno del himno.
Pero no todo han sido críticas positivas pues también ha habido bastantes que han cuestionado el resultado. Así, algunos no han dudado en tacharlo de "menuda vergüenza" o que con él hemos retrotraído a 1996 en lugar de a 2026.
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.