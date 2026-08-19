Cristina Tárrega, sin pelos en la lengua, habla así cuando le preguntan por Ana Rosa: "¿Pero qué reinado?"

Cristina Tárrega es uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla. Lleva décadas vinculada a la televisión, donde ha trabajado con las más grandes, como María Teresa Campos o Ana Rosa Quintana. Sobre todo ello habló en su visita a 'Zodiac', el pódcast original de Vanitatis, conducido por Nacho Gay, en el que hizo balance de su extensa trayectoria televisiva, dejando algunos titulares que darán mucho que hablar.

La periodista comenzó trabajando en la Cadena Ser con apenas 20 años. Fue allí donde tuvo la oportunidad de entrevistar a Julio Iglesias. Así lo recuerda ella misma: "Era una niña enana, con 20 años. Estudiando y trabajando a la vez". Al terminar la entrevista, el cantante le preguntó "¿Tú cómo estás?". Tárrega le contestó: "Trabajo mucho y cobro poco". La respuesta de Julio Iglesias la descolocó: "Voy a hablar con los jefes porque has hecho un trabajo estupendo, me has hecho la mejor entrevista que me han hecho".

Acto seguido, le lanzó una jugosa propuesta: "O te suben el sueldo o te vienes a Miami conmigo y trabajas allí". La intervención del artista surtió efecto: "Me subieron el sueldo por cuatro". El éxito no tardó en llegarle, aunque, tal y como reconoce Cristina Tárrega, en ocasiones le costó gestionarlo: "En la televisión hay mucho ego. Yo me pue muy tonta cuando hice el fichaje de Antena 3". Fue su padre el que le puso los pies sobre la tierra: "Me dijo: 'A la primera tontería sales por la puerta'".

Cristina Tárrega cuestiona el 'reinado' de Ana Rosa Quintana

Cuando el conductor del pódcast le recuerda que ha "trabajado con las grandes", como María Teresa Campos o Ana Rosa Quintana, a Cristina Tárrega no le hace demasiada gracia: "O ellas han trabajado conmigo. ¿Qué es eso de los más grandes? Aquí no somos nadie nada". "Pero como siempre han sido consideradas las reinas de las mañanas…", justifica Nacho Gay su comentario. "¿Pero qué reinado? ¿Tú crees que a ella le gusta que le llamen la reina de nada?", pregunta ella, sin entender ese sobrenombre que se ha puesto a la presentadora de 'El programa de AR'.

"Aquí mañana esto se acaba y se acaba el invento", explica la periodista que le dijo María Teresa Campos cuando en una ocasión la llamó 'reina de las mañanas'. Por si esto fuera poco, lanza un dardo a Ana Rosa al elogiar a su competidora en las mañanas televisivas: "¿Y Susanna Griso? No se puede ser más normal, más cariñosa, más encantadora. Eso sois vosotros lo que habláis de la reina, la reina. ¿Entonces Jorge Javier qué? ¿No es rey de nada? Él te presenta una gala como pocos".

"Hoy estás y mañana no estás", deja claro. Sobre sus compañeros de Telecinco, asegura que "me llevo bien con todo el mundo que se quiere llevar bien conmigo. Si que es verdad que en la tele hay mucha puñalada porque hay mucho ego". Tampoco se muerde la lengua Cristina Tárrega al hablar de su programa en Telecinco 'La vida sin filtros', del que ha dicho que "espero que no haya más. Porque uno tiene que elegir cuándo exponerse y cuando no. Yo hay momentos en que quiero presentar y otros que no me apetece". "¿No hay programa de momento?”, quiere saber Nacho Hay. A lo que su invitada responde, entre risas: "Lo que no hay es presupuesto".

Al hablar del difícil momento que atraviesa Mediaset en cuanto a audiencias se refiere, Cristina Tárrega lanza un zasca a 'Y ahora Sonsoles', programa en el que colabora el presentador del pódcast: "Tu programa tampoco está en su mejor momento. Es que si nos ponemos a analizar audiencias soy la número 1". Además, explica cuál es su rutina mañanera: "Por la mañana lo primero que hago es levantarme, ver los titulares, las audiencias y las curvas".

Cristina Tárrega carga contra el ‘reinado’ de Ana Rosa y alaba a Jorge Javier y Susanna Griso, en @vanitatis:



“¿Pero qué reinado? … Ahora me va a decir la otra, qué pasa que yo no soy reina?

La reina de mi casa”



Ups, esto va a hacer daño… 😳 pic.twitter.com/xc5sYBxg6w — M 📺 (@casasola_89) August 15, 2026

Cristina Tárrega elogia a 'Sálvame': "¡Qué gran programa!"

"Yo no busco nunca confrontaciones, no me gusta el conflicto. Si tú a alguien le haces mal laboralmente, ten por cuenta que lo vas a pagar. No se puede jugar con el pan de nadie", afirma Cristina Tárrega, quien tampoco duda en alabar a 'Sálvame': "¡Qué gran programa! A ver quién tiene narices de hacer entretenimiento todas las tardes…". "Pues se metieron contigo un poquito…", le recuerda Nacho Gay, algo que ella ha reconocido: "Ya, pero eso fue una época de mucho trabajo. Era un formato muy potente económico y con muchísimo beneficio en número y en espectadores. Ahí, no le hubierais soplado vosotros nada. Fue un hito".

Aunque no todos los recuerdos profesionales de Cristina Tárrega son buenos. Y es que también ella ha sufrido el machismo en televisión: "Todas hemos tenido ese comentario machista, esa invitación a cenar, que yo nunca he aceptado". Especialmente duro fue lo que le ocurrió cuando se quedó embarazada: "A mí me habían echado de un programa por quedarme embarazada".

Fue en ese momento cuando María Teresa Campos le tendió la mano, incorporándola a su espacio: "Ella me cuidó mucho. Teresa siempre me decía que era muy inteligente". Incluso revela una petición personal que le hizo antes de desaparecer de la televisión y del foco mediático por sus problemas de salud: "Me dijo: 'Cuida de mis nietos'".