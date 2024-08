Valeria Vegas frena en seco a Nacho Gay en ‘YAS Verano’: «Lo que tienes de guapo lo tienes de cerril»

Este miércoles 7 de agosto, ‘YAS Verano’, la versión veraniega de ‘Y ahora Sonsoles’, abrió un debate sobre el uso del bikini en mujeres de edad avanzada. La discusión dio pie a un tenso rifirrafe entre dos de sus colaboradores, Valeria Vegas y Nacho Gay.

La escritora defendía que la elección de este tipo de prendas debería depender del deseo propio y no de las normas impuestas por la sociedad. «La cuestión no es si el bikini o el bañador es mejor. Lo mejor es lo que tú quiere ponerte. Obviamente hay una cuestión estética, pero ninguna pretende ser modelo», aseguró la colaboradora.

Además, Valeria Vegas también habló sobre los complejos, y manifestó su repulsa a términos como «vergüenza» o «ridículo» con el peso. «Vergüenza es robar, coño, que estamos rodeados de ladrones todo el día», espetó. Sin embargo, su compañero Nacho Gay no estaba de acuerdo con ella: «Todo el mundo sale a la calle buscando la aprobación de los demás, tú la primera. No hay más que verte», le respondia el colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’.

Valeria Vegas le para los pies a Nacho Gay

La colaboradora, de ‘Y ahora Sonsoles’ bastante indignada ante las palabras de su compañero, no dudó en lanzarle un demoledor dardo: «¿Yo? Todo lo que tienes de guapo, lo tienes de cerril». El colaborador no se achantó y continuó atacándola: «No me digas, porque me caigo de la silla, que tú te cuidas y te arreglas para ti misma y no buscando la aprobación de los demás».

Valeria Vegas prosiguió defendiendo su postura, defendiendo su intención de conservar la libertad que siente al elegir su vestimenta cada día: «Yo a Antena 3 llego casi en bragas, lo confiesa. Soy super calurosa. Y pienso: ‘Esa frescura quiero tenerla a los 80′», sentenció la escritora.