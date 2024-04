Valeria Vegas impugna frente a Sonsoles Ónega lo que ha emitido su programa: «Populista»

Este miércoles, ‘Y ahora Sonsoles’ se ha hecho eco del caso de dos padres que han sido absueltos tras haber dejado solo a un bebé en el hotel. «Me pone de los nervios este tema ya lo anuncio», advertía Valeria Vegas a Sonsoles Ónega. «¿Por qué te pone de los nervios?», le preguntaba la presentadora a lo que la colaboradora trataba de responder cuando el director le pedía que dejara que fueran al asunto y después hablaba.

«Valeria tiene ansiedad», recalcaba entonces Sonsoles Ónega antes de explicar este caso de dos padres que dejaron a un bebé de seis meses solo en el hotel mientras ellos se fueron a cenar y que tras recurrir han sido absueltos de un delito por haber dejado al bebé solo.

Tras ello, los colaboradores de ‘Y ahora Sonsoles’ debatían sobre si tendría que ser delito que se deje a un bebé solo en la habitación de un hotel por ser un abandono. «Siempre hay una primera vez y cuando lo haces y sale bien, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer», sostenía Valeria Vegas. «Ya estamos hablando de si mi abuela tuviese ruedas», le replicaba Miguel Lago. «Vamos a los hechos», le pedía el humorista.

Justo después, Sonsoles Ónega conectaba con el hombre que denunció a la policía los hechos. «Eres el jovenzuelo del visillo que lo vio todo y se chivó a la policía», le soltaba la presentadora. «Menos mal», se escuchaba decir a Valeria Vegas. Al ver que algunos de sus compañeros trataban de defender el caso, la escritora y activista trans no dudaba en preguntarse que hubiera pasado si pasa algo en el edificio como un incendio o algo.

Miguel Lago y Sonsoles tachan de «populista» a Valeria Vegas

«Bueno imagínate que hay un terremoto», soltaba Miguel Lago riéndose de ella. Pero Valeria Vegas seguía en sus trece de cuestionar lo que podría haber pasado al dejar al bebé solo en el hotel. «Si hubiese ocurrido algo de pronto Emilio sería un héroe», exponía la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ en alusión al denunciante. «Es que los bebés no se pueden dejar solos y sino no los tengas», sentenciaba Valeria.

Era entonces cuando Sonsoles Ónega no se contenía y se atrevía a decirle a su colaboradora que estaba haciendo trampas. «No hagas trampas», le soltaba. «No es hacer trampas perdonad. Si quisiera hacer trampas y quisiera ser populista hubiera sacado el caso de Madeleine«, se defendía Valeria Vegas. «No, es que nosotros hemos valorado el caso de Madeleine hoy», le replicaba Sonsoles.

«Pero como no quieres ser populista lo acabas de nombrar», aseveraba por su lado Miguel Lago. «No digo que hacer trampas hubiera sido empezar con eso», insistía Valeria. «Pero te digo lo de las trampas porque claro y si el edificio se hubiera caído y entonces Emilio sería el héroe de Málaga por haber salvado la vida del bebé», concluía Sonsoles.